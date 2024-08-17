英超｜曼聯小勝富咸球季旗開得勝 坦赫格賽後指有一點要批評
撰文：陳旭暉
出版：更新：
2024/25英超揭幕戰，曼聯憑新兵約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）完場前的入球，以1：0小勝富咸。新球季旗開得勝，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）卻對球隊有一不滿之處。
由於前鋒凱倫（Rasmus Hojlund）受傷，曼聯今場派般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）出任「偽九號」，獲不錯效果，但該名葡萄牙進攻中場兩次有單對單機會，都未能轉化成入球。
更誇張是補時階段，富咸後防解圍失誤，單刀的拉舒福特（Marcus Rashford）無私橫傳，接應的加拿祖（Alejandro Garnacho）空門之下竟然射歪，他亦坐在地上露出失望神情。
賽後坦赫格稱讚球隊整體表現：「我們持續向對手施壓，讓他們有不少麻煩，我覺得我們也創造了很多機會。」據Sofascore統計，曼聯今場創造4次黃金機會，xG（預期入球）為2.43。
「不過我們應該更早便入球，這是我對球隊（今場）唯一批評。」坦赫格補充道。「要在禁區內把握機會。」
開季前，坦赫格曾稱球隊未準備好，其實今仗曼聯組織已明顯比上季進步，不過如何把握製造出來的機會，是坦帥要盡快解決的問題。
英超｜馬天尼斯「屠殺」富咸大隻佬查奧爾 「我送了他去健身室」英超開鑼｜曼聯1：0富咸 舒克斯首戰即建功 3新兵亮相令人期待英超｜《01體育》前四預測 曼城阿仙奴叮噹馬頭 呢一隊可能季軍英超｜坦赫格指曼聯未準備好開季 熱刺中場主將遭內部停賽英超｜曼聯宣布打包拜仁兩守將 迪歷特馬沙拉奧轉會費達7000萬歐社區盾｜曼城互射十二碼挫曼聯奪冠 奧拿拿撲出射門無緣做英雄英超｜曼聯友賽挫流浪 7000萬歐元新星正選 辛祖隔11個月再上陣英超｜六大方針完善VAR 新球季多項措施有改動 入球慶祝會停錶歐霸外｜互射十二碼射足17輪 阿積士門將5次撲救成贏波英雄