英超｜曼聯小勝富咸球季旗開得勝　坦赫格賽後指有一點要批評

2024/25英超揭幕戰，曼聯憑新兵約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）完場前的入球，以1：0小勝富咸。新球季旗開得勝，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）卻對球隊有一不滿之處。



由於前鋒凱倫（Rasmus Hojlund）受傷，曼聯今場派般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）出任「偽九號」，獲不錯效果，但該名葡萄牙進攻中場兩次有單對單機會，都未能轉化成入球。

般奴費南迪斯今仗有兩次單刀機會，惟未能把握。（Getty Images）

更誇張是補時階段，富咸後防解圍失誤，單刀的拉舒福特（Marcus Rashford）無私橫傳，接應的加拿祖（Alejandro Garnacho）空門之下竟然射歪，他亦坐在地上露出失望神情。

賽後坦赫格稱讚球隊整體表現：「我們持續向對手施壓，讓他們有不少麻煩，我覺得我們也創造了很多機會。」據Sofascore統計，曼聯今場創造4次黃金機會，xG（預期入球）為2.43。

「不過我們應該更早便入球，這是我對球隊（今場）唯一批評。」坦赫格補充道。「要在禁區內把握機會。」

坦赫格賽後批評球隊，應更早取得入球。（Getty Images）

開季前，坦赫格曾稱球隊未準備好，其實今仗曼聯組織已明顯比上季進步，不過如何把握製造出來的機會，是坦帥要盡快解決的問題。