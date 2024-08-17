英超開鑼｜利物浦輕取葉士域治　新帥史諾淡定領軍　微調戰術破敵

當祖達在60分鐘終於打破僵局的時候，利物浦後備席上已看不見高普的激情狂呼與揮拳，換來是新帥史諾冷靜地振臂了一下，大抵因為上半場被「升班馬」葉士域治壓得有些窘迫，到下半場逆轉形勢，都在他預計之內。

場邊畫風大變，場內戰術卻沒多大改動，「紅軍」的重心依然是那位埃及之王。沙拿貢獻一傳一射，不單助球隊作客以2：0取勝，他自己也以9球打破英超開鑼日的入球紀錄。後高普年代，利物浦有個好開始。



利物浦在新一季還未有簽入任何新兵，史諾（Arne Slot）也懶理薄餅店的揶揄，還是用現有的陣容排出了慣常的4-3-3，稍有不同的是，「6號位」起用了賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch），但另外兩名中場不像之前配兩個「8號位」，反而是阿歷斯麥亞里士打靠後一點，比較像雙防中那樣，而蘇保斯拉爾則在進攻中場位置，尤其對方在後場控球時，這名匈牙利中場更壓得極前，跟中鋒​​迪亞高祖達一同逼搶。

格雲貝治獲史諾委以重任，他在「6號位」的發揮也愈踢愈有信心。（Getty Images）

不過利物浦在上半場的運轉卻不順，面對葉士域治波到人到的前場壓逼，幾名守將都有點手忙腳亂，左閘羅拔臣與門將艾利臣都試過傳球失誤，但有驚無險，幸保不失；進攻上，中場未能串連起來，因此只能靠長傳讓鋒線上的路易斯迪亞斯、祖達與沙拿走對方身後位企圖「偷雞」，但主隊防線十分專注，於是紅軍上半場連一記中目標的埋門都沒有。

祖達今仗正選披甲，為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

史諾在場邊似乎不慌不忙，偶爾跟教練團談談，然後下半場調出了年輕中堅昆沙，換入了干拿迪。雖然昆沙在上半場的表現不過不失，但始終干拿迪的經驗較豐富，這個調動可以讓右閘的阿歷大山阿諾特更放心進攻，60分鐘的入球，便是阿諾特妙傳沙拿突破葉士域治的防線後，再橫傳祖達輕鬆射入。6分鐘後沙拿錦上添花，為球隊鎖定勝局，也助史諾成為近5名紅軍新領隊上任首仗第一次贏波。

沙拿今仗建功後，在英超開鑼日攻入第9球，打破紀錄。（Getty Images）

沙拿上季尾表現大跌，經過暑假的調整後，狀態不俗，雖然單對單盤扭難及當年，但走位突破越位陷阱的時機卻屬世界級，傳球的時機依然準繩，這名32歲右翼今季仍是史諾的絕對重心。

防線「萬金油」祖高斯卻可能失寵，今仗連大軍名單也不入，傳聞他離隊的日子不遠，阿士東維拉、富咸、車路士等球隊對他滿有興趣，但如果紅軍最後未添新兵，防線的兵源不足以讓他們放走這名27歲守將。

利物浦新帥史諾在場邊十分淡定，與前領隊高普風格大相逕庭。（Getty Images）

史諾賽後以流利的英語接受前利物浦名將高治與祖高爾訪問，同樣淡定，他同意上半場球隊未發揮最佳水準，但他表示不是己隊球員踢得不好，而是對方的逼搶非常具侵略性，被問到為何下半場球隊表現脫胎換骨，他則說：「其實我們也沒有太多的調整，但我深信對手上半場這樣壓逼，易邊後難以維持，到時我們便有機會，而我們也在下半場踢出漂亮的足球。」

高普說自己的足球是重金屬音樂，那麼史諾演奏的，可能是深邃平衡的巴哈，要適應的，不只是英超的對手，相信還有紅軍的球迷。