英超｜史諾領利物浦初戰英超旗開得勝　地莊征葉士域治2球輕取

英超第一周賽事，周六早場有「紅軍」利物浦作客升班馬葉士域治，半場雙方互交白卷返回更衣室。



利物浦是今季歐洲幾大聯賽之中，唯一在夏季沒有增兵的球隊，球迷整個夏天看得「牙癢癢」，一直等待機會對球會口誅筆伐。

史諾初次亮相英超，亦是帶領利物浦的第一場正式賽事。（Getty Images）

今仗開季開鑼戰，由新領隊史諾（Arne Slot）首度帶領出戰英超下的紅軍，「地莊」上陣踢落未算有太大問題，前線排出穆罕默德沙拿、路爾斯迪亞斯及迪奧高祖達已算強陣，惜半場破關乏術。

升班馬葉士域治重返英超，歌星贊助商兼死忠Ed Sheeran（中）入場親自督師。（Getty Images）

至於升班馬葉士域治在球會贊助商兼死忠、歌星Ed Sheeran入場觀戰下，上半場表現亦算中規中矩，兩軍暫時打成0：0返回更衣室。

利物浦今仗由荷蘭球員格雲貝治（Ryan Gravenberch）陣守中場。（Getty Images）

至60分鐘，利物浦右路組織攻勢，阿歷山大阿諾特直線前傳予沙拿禁區切入，再傳中給迪奧高祖達，在葉士域治兩名中堅包越位下，祖達輕鬆開紀錄，紅軍1球領先。

換了個清爽髮型的沙拿，入波後望望旁證有否舉旗始慶祝。（Getty Images）

5分後，華迪積克後防一腳斜線長傳，沙拿接應後假裝突破回後，與蘇保斯拉爾打撞牆後射入，利物浦火速領先至2：0。其後利物浦雖然放軟手腳，不過葉士域治破關無力，利物浦最終以兩球輕取葉士域治，今季首戰旗開得勝。