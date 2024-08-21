英超｜菲爾科頓當選英格蘭球員先生　最佳11人僅兩人非曼城阿仙奴

曼城中場菲爾科頓（Phil Foden）擊敗隊友夏蘭特及洛迪，奪得英格蘭職業球員工會（PFA）年度最佳男子球員（英格蘭球員先生），車路士的高爾彭馬（Cole Palmer）就榮獲最佳年輕男子球員。年度英超最佳陣容方面，幾乎由上季冠軍曼城及亞軍阿仙奴瓜分，分別佔4人及5人。



科頓與家人一同出席頒獎禮。（Getty Images）

這是自09/10球季以後首次有英格蘭球員包攬球員先生及最佳年輕球員兩項大獎，當年得獎的分別是朗尼及占士米拿。

現年24歲的科頓上季35次聯賽上陣，攻入19球，幫助曼城連贏4季贏得英超冠軍，而且他亦成為史上最年輕贏得6次英超錦標。這是科頓首次贏得這個獎項，他之前在20/21及21/22球季兩度被選為年度最佳年輕球員。

車路士的高爾彭馬獲選為最佳年輕球員。（Getty Images）

科頓上季表現八面玲瓏，廣受認可，他已獲得由英超賽會頒發的英超最佳球員，以及由英格蘭足球作家協會（FWA）頒發的英格蘭足球先生。他還是曼城上季隊內最佳球員。

「贏得這個獎是非常獨特，我感到非常光榮及感恩。」

「能夠這樣得到同行的認同，意義代表一切，感謝所有投票給我的人。」科頓說：「上季對球會每個人都非常特別，目前我們都專注在今個球季，盡力爭取更大的成就。」

此外，22歲的高爾彭馬擊敗布卡約沙卡、高比馬恩奴等球員，贏得最佳年輕球員。他上季加盟車路士，首季34次英超上陣，攻入22球。

姬莉頓獲得最佳年輕女子球員。（Getty Images）

女子球員獎項方面，曼城的K梳爾（Khadija Shaw）當選最佳球員，曼聯的姬莉頓（Grace Clinton）贏得最佳年輕球員。

PFA年度英超最佳陣容。（Getty Images）

至於由球員投票選出的英超最佳陣容，曼城及阿仙奴共佔9席。除科頓外，曼城還有前鋒夏蘭特、防中洛迪及後衛基爾獲加共4人入選，入選的阿仙奴球員有5名，集中在中後場，包括大衛拉耶、威廉沙列巴、加比爾馬加希斯、迪格蘭賴斯及馬田奧迪加特。另外兩人是利物浦中堅雲迪積克及維拉前鋒奧尼屈堅斯。

PFA年度英超最佳陣容：

門將：大衛拉耶（David Raya//阿仙奴）

後衛：基爾獲加（Kyle Walker//曼城）、威廉沙列巴（William Saliba//阿仙奴）、加比爾馬加希斯（Gabriel//阿仙奴）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk//利物浦）

中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri//曼城）、迪格蘭賴斯（Declan Rice//阿仙奴）、馬田奧迪加特（Martin Odegaard//阿仙奴）

前鋒：艾寧夏蘭特（Erling Haaland//曼城）、菲爾科頓（Phil Foden//曼城）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins//維拉）