37歲華迪完勝熱刺貴價新兵　李斯特城老將無懼傷患繼續入球︱英超

英超周一深夜獨腳戲，重返英超的李斯特城主場對熱刺，當眾人焦點落在今夏以6500萬英鎊身價加盟熱刺的蘇蘭基（Dominic Solanke）身上，鋒頭卻完全被李斯特城老將占美華迪（Jamie Vardy）搶去。

蘇蘭基門前兩度失機，相反華迪只需一次機會便為下風的李斯特城扳平，並在賽後揚言：「年齡只是數字」。



給華迪一次機會，便在熱刺身上取得入球。（Getty Images）

熱刺雖然作客，但實力上確遠勝今季重返英超的李斯特城，他們在上半場主導戰局，擁有大量入球機會，卻未能把握，蘇蘭基上半場已有兩次機會，兩次頭槌攻門皆直接頂向門將。29分鐘占士麥迪臣（James Maddison）傳中予柏度樸路（Pedro Porro）在禁區頂入，熱刺未能擴大比數，也不能盡怪蘇蘭基，他不時走到靚位，隊友的傳送未能配合。

一班熱刺球員如仍在踢季前熱身賽，浪費大量機會後，疏於防守，李斯特城57分鐘一次攻勢，門前竟無人看管華迪，被他輕鬆頂入扳平。全場熱刺控球率高達71%，從傳球、射門到中框射門均遠勝對手，可是門前把握力令他們失望，1：1的賽果，熱刺失去兩分。

賽後李斯特城主帥古柏（Steve Cooper）揚言，華迪因傷近月只操練過一次。

「我真的認為年齡只是數目字。只要我繼續好好照顧自己，只要我雙腿在訓練和比賽前仍感覺良好，只要身體條件許可我都會繼續踢下去。」華迪今夏才跟李斯特城續約一年，上季他在英冠上陣37場，攻入20球，幫助球隊重返英超。

「我不會說我的工作方式有什麼不同，我仍在嘗試作出相同的跑動。不過主要就是在賽後恢復上盡力照顧自己，做到最足，家中擁有我需要的一切。」他娓娓道出長青之道，「星期二是在訓練場的恢復練習，之後我會回家再做多一倍（恢復練習）。」

華迪為了讓身體盡快恢復，特別在家中安裝一部冷凍艙（cryotherapy）， 他每次訓練和比賽後，便開始身體恢復療程，「我會去按摩，在泳池做冷凍治療，拉筋，然後回家。」回家是另一半恢復療程的開始，「我會繼續做冷凍治療，焗桑拿，然後在氧氣艙一小時，有點時間給自己。」

古柏大讚華迪，並揚言球隊前線傷兵滿營，「3日前，我們沒有一位經驗前鋒，華迪展示出巨大比賽意欲，他做到想做的事。我們知道，假如我們能將球送入禁區，便會有一個能找到空間的射手。他一個月前受傷，真的只訓練過一次，而他做到了。」