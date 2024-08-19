英超｜車路士人滿為患　史達寧不入名單求解釋　新帥回應露玄機

英超第一輪在周日晚（18日）上演大戰，車路士在主場迎來曼城，立刻遭0:2痛擊。

車路士今夏豪簽11名球員，陣容極為龐大，自然有許多球員未能進入比賽名單，當中包括效力第三季的史達寧（Raheem Sterling）。

史達寧的團隊為此發聲明，而車路士主帥馬利斯卡的回應，則已顯露玄機。



英國BBC引述史達寧的團隊表示，史達寧為了準備新球季而提早兩周返回英格蘭作個人操練，季前集訓的表現也不俗，「他與新教練建立了良好的工作關係，也一如以往地有決心去為車路士和球迷付出。另外，賽前，他也出現在各種比賽相關的宣傳上，所以我們本來預期史達寧能一定程度上參與今周末的賽事。」

車路士今夏再簽大批球員，首戰對曼城已有4人為球會作處子戰。（Getty Images）

史達寧團隊續指，車路士一直跟他們保持「正面溝通」、也為史達寧在球會的未來作保證，「所以我們希望能了解現時的情況，而我們會一直支持史達寧以正面的態度去展開新球季」。

車路士今夏豪花1.85億鎊簽入了11名新球員，據球會官網，目前一隊陣容中有42名球員，然而英超一場賽事僅可讓20人進入比賽名單，意味車路士目前每場都會有逾半球員無法進入名單，只能在觀眾席睇波。

史達寧在季前熱身賽仍有為車路士上陣。（Getty Images）

馬利斯卡接受天空體育訪問時，則正面回應了為何史達寧不在名單上：「作為領隊，我總要做決定，有些球員不喜歡也很正常，這只是技術上的決定，沒有其他原因。」他再道：「我也想將史達寧放入名單，也想將我們有的30名球員都放入名單，但就是不夠空間，所以有些人要走。」

史達寧在2022年夏天以5000萬英鎊由曼城加盟車路士，這也是他自2012年以來，首次未有在英超開季第一戰上陣，而馬利斯卡所言，似乎暗示29歲的史達寧也有機會要離隊。