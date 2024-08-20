英超首輪總結︱曼城阿仙奴仍超班　前列感覺未變　愛華頓續沉淪

英超新一季首輪賽事完成，經過歐洲國家盃和未完的夏季轉會窗，暫時感覺跟上季沒有太大分別，曼城、阿仙奴依然是領放的兩隊，前列球隊利物浦、阿士東維拉仍不差，車路士之亂尚未完結，熱刺前線把握力待改善，愛華頓繼續沉淪，唯一較大分別的可能是再次大肆增兵的曼聯，今季可能終於有改善。



夏蘭特與古古列拿有趣一幕。（Getty Images）

24/25英超首輪戰果：

曼聯 1：0 富咸

葉士域治 0：2 利物浦

阿仙奴 2：0 狼隊

愛華頓 0：3 白禮頓

紐卡素 1：0 修咸頓

諾定咸森林 1：1 般尼茅夫

韋斯咸 1：2 阿士東維拉

賓福特 2：1 水晶宮

車路士 0：2 曼城

李斯特城 1：1 熱刺



曼城阿仙奴繼續超班

經過一個暑假，大家經歷完歐洲國家盃和巴黎奧運，可能赫然發現部分球隊新一季人腳大變，當然尚未買入一兵一卒的利物浦是個例外。曼城首周便遇上車路士，哥迪奧拿讓打入歐國盃決賽的一眾西班牙和英格蘭國腳放假，洛迪不入大軍名單，科頓、史東斯、獲加悉數後備，一個獲得充足休息的夏蘭特，加上新加盟的沙維奧，足以勝過車路士一條不知多少億砌成的防線。

古古列拿捧歐國盃唱歌嘲笑夏蘭特，雙方對戰時夏蘭特把握一次機會盡顯射手身價。車路士在新帥馬列斯卡領軍下表現有改善，也不過是繼續看尼高拉斯積遜浪費機會，別忘記曼城今仗半力出擊而已。阿仙奴也是如此，「新馬甸尼」首仗在後備席未上陣，主場輕取狼隊，跟季前感覺雷同，新一季爭標仍是曼城與阿仙奴之爭。

阿仙奴不夠前鋒？沙卡的入球能力或足以彌補。（Getty Images）

前列球隊感覺未變

利物浦未增兵仍獲勝，為新帥史諾消除不少壓力，惟葉士域治實力有限，尤其左閘羅拔臣予人力不從心之感，兵源對紅軍影響尚待觀察；韋斯咸今季買入不少新球員，主場依然贏不到維拉，艾馬利繼續值得信賴，只擔心今季要踢歐聯，之後或影響聯賽戰績。

坦赫格上季捱過被炒危機，主場小勝富咸有個好開始，利辛度馬天尼斯能否持續健康上陣，或許較新兵迪歷特表現更重要。紐卡素小勝修咸頓，同樣有個好開始。他們暫時未在轉會市場有大額收購，因非法賭博被罰停賽的意大利中場東拿利刑滿復出在即，與此同時，一手促成沙特阿拉伯收購紐卡素的Amanda Staveley離開球隊，暫時未知會有什麼影響。

車路士場上有改善 熱刺把握力尚未解決

上文已稍稍提過車路士，他們已非人多手腳亂咁簡單，將忠臣干拿加歷查視如敝屣，球隊管理持續混亂，那怕馬列斯卡領軍功力何等厲害，也難掩球隊內部的失敗。

普斯迪高古領軍的熱刺如上季一樣攻力強大，購入蘇蘭基想改善入球效率，首仗作客李斯特城未能做到，反被華迪一次機會搶去兩分，將帥都上了寶貴一課。

上季被一再扣分的愛華頓主場大敗，射手卡維特利雲去留未定，新球季一開始已要準備護級；可喜的是白禮頓易帥後依然亮眼，特別是上季深受傷患折磨的三笘薰首仗便取得「士哥」，期待這位日本翼鋒今季再次在英超展光芒。

38歲的占士米拿，第23個球季出戰英超，成歷來第一人，他為白禮頓正選上陣對愛華頓。