英超｜阿仙奴作客2:0勝維拉 拉耶神救 柏迪杜沙特各入一球
撰文：王海
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英超第二輪，兵工廠阿仙奴作客阿士東維拉，憑藉門將大衛拉耶（David Raya）下半場的一次神救，以及杜沙特（Leandro Trossard）和湯馬士柏迪（Thomas Partey）其後各入一球，作客2:0擊敗維拉全取三分。
兩隊上半場互交白卷，戰至54分鐘，維拉中場安拿拿（Amadou Onana）禁區外遠射，皮球省中阿仙奴球員後中楣彈出，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）飛身迎頂補中，可惜被前一秒還躺在地上的拉耶一躍撲出皮球。
大難不死的阿仙奴果然有後福，67分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路底線傳中，皮球輾轉來到杜沙特腳下，他第一時間禁區內撞射得手。
領先之後的兵工廠越踢越有，來到77分鐘，布卡約沙卡再度在右路發難，地波橫傳禁區內的湯馬士柏迪，他第一時間推射，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲到皮球都照入。
維拉其後雖極力爭取破蛋，可惜都無功而還，主場揭幕戰以0:2不敵阿仙奴。
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