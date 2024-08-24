英超｜熱刺新兵蘇蘭基受傷無緣鬥愛華頓　上季聯賽38場全勤

熱刺在社交網站宣布，今季新加盟的前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke）因傷避戰今晚（24日）主場對愛華頓的聯賽。26歲的蘇蘭基上季效力般尼茅夫時，全季38場英超全勤，如今改投熱刺即受傷，主帥普斯迪高古笑言要一個擁抱被安慰。



蘇蘭基今季加盟熱刺。（Getty Images）

熱刺今夏收購般尼茅夫的蘇蘭基，增添李察利臣以外的前鋒選擇。這名26歲英格蘭前鋒在英超揭幕戰正選上陣，踢足90分鐘未有進賬，結果熱刺與李斯特城打成1：1平手，他更在比賽時觸傷足踝。

熱刺在香港時間周五（23日）透過社交網站公布，蘇蘭基因為足踝受傷而無法在主場對愛華頓一仗披甲。蘇蘭基原本在「英超Fantasy」是不少玩家的心水，當缺席消息傳出後，蘇蘭基隨即成為今周被拋售最多的球員。

蘇蘭基首戰代表熱刺上陣未有建樹。（路透社）

普斯迪高古：不是為了一場而簽入蘇蘭基

蘇蘭基上季在般尼茅夫表現亮眼，上季英超攻入19球，而且38場聯賽全勤，今夏盛傳以6500萬鎊的轉會費加盟熱刺，卻在加盟初期即受傷，全勤紀錄隨即斷纜。

上季全勤，新季即傷，熱刺主帥普斯迪高古當然無奈，賽前記者會笑言希望有人安慰，「先不要說球員，想想一個老領隊，剛剛羅致一名主力前鋒，一個半星期後隨即受傷，我需要一個擁抱來安慰我。」

普斯迪高古表示蘇蘭基的腳傷不算嚴重，並指對方有望在下輪聯賽對紐卡素時復出，這名熱刺教頭強調，羅致蘇蘭基是個長線的計劃，「我們不是為了一場而簽入蘇蘭基，我們希望他可以為我們長期帶來作用，領球隊取得成功，所以一、兩場不是大問題，只是全季50多場賽事的小數。」

縱然蘇蘭基在地標戰未有建樹，但普斯迪高古依然充滿信心，期待他以最佳狀態為熱刺披甲。

熱刺主帥普斯迪高古對蘇蘭基甚有信心，希望對方未來帶領熱刺取得成功。（路透社）

蘇蘭基受傷避戰，上場末段入替的巴西前鋒李察利臣，今仗甚有可能正選登場，普斯迪高古表示，即使李察利臣久疏戰陣，但他在訓練時展示出色的狀態，這名巴西國腳已經準備好上場。