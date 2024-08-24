英超｜曼聯1：2白禮頓　韋碧克倒戈建功　祖奧柏度95分鐘頭槌絕殺

英超周六頭場，揭幕戰以一球取勝的曼聯，今周作客榜首的白禮頓，主帥坦赫格派出與上仗相同的陣容，隊長般奴費南迪斯續任「假9號」，美臣蒙特及拉舒福特從後支援。白禮頓方面，倒戈的韋碧克﹑三笘薰一同擔任正選。



曼聯在英超新球季首戰一球擊敗富咸，今仗作客白禮頓沿用上場相同的陣容，隊長般奴費南迪斯前線掛帥，上場攻入絕殺球的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）繼續先列後備。

未被列入大軍名單的查頓辛祖同樣隨隊到場。（路透社）

曼聯10分鐘左右出現第一次機會，門將奧拿拿長傳予左路的達洛治，與對手爭頂後落在前方，這名葡萄牙國腳隨即落底傳中，迪亞路凌空撞射未能命中目標。

兩軍踢得十分小心，曼聯防線一次甩漏即出事，祖奧柏度右路傳中，哈利馬古尼與馬沙拉奧未有解圍，三笘薰左路接應再傳中，韋碧克在中路建功，32分鐘領先1：0，亦是倒戈的第5個入球。曼聯立即反撲，拉舒福特接應隊友傳中，頭槌攻門，被史迪利擋出再撞入網，可惜越位在先。

倒戈的韋碧克第5次攻破舊東家曼聯的大門。（Getty Images）

半場落後一球的曼聯，換邊後隨即作出調動，由舒克斯入替取代美臣蒙特。曼聯防線再度受壓，38歲的占士米拿入楔起腳，皮球越過奧拿拿慢溜向白界線，幸好達洛治早到一步，成功護空門。

倒戈的韋碧克十分醒神，這名33歲英格蘭前鋒接應罰球傳中，頭槌中楣彈出。曼聯大難不死，馬沙拉奧右路前線傳給迪亞路，這名曼聯翼鋒切入大位起腳，省中白禮頓守衛撞入網，曼聯60分鐘追成1：1平手。

迪亞路60分鐘為曼聯追成平手。（Getty Images）

+ 1

曼聯右路一次反擊，迪亞路與般奴的巧妙配合，這名曼聯隊友右路地波傳中，舒克斯嘗試鏟射，遠柱的加拿祖撞射空門，偏偏在入網前省中白界線前的舒克斯，球證翻查VAR後推判入球，曼聯今場第二次「食詐糊」。

後備入替的加拿祖撞射省中白界線前的舒克斯，入球無效。（路透社）

舒克斯白界線前越位，曼聯未能領先。（X截圖）

曼聯與白禮頓在補時打成1：1平手，西蒙艾丁拿（Simon Adingra）左路傳中，祖奧柏度無人看管下頭槌建功，白禮頓以2：1絕殺「紅魔鬼」，英超開季兩連勝。

祖奧柏度95分鐘攻入絕殺球。（Getty Images）

曼聯兩度食詐糊，最終作客不敵白禮頓。（路透社）

白禮頓正選陣容



門將：23史迪利

後衛：34韋特文﹑5鄧克﹑29雲赫基﹑41軒舒活特

防守中場：11基摩﹑6占士米拿

中場：17文迪﹑9祖奧柏度﹑22三笘薰

前鋒：18韋碧克



曼聯正選陣容



門將：24奧拿拿

後衛：3馬沙拉奧﹑5哈利馬古尼﹑6利辛度馬天尼斯﹑20達洛治

防守中場：18卡斯米路﹑37高比馬恩奴

中場：16迪亞路查奧爾﹑7美臣蒙特﹑10拉舒福特

前鋒：8般奴費南迪斯

