英超｜車路士離奇新一章　史達寧盧卡古在內近半隊被禁一隊跟操

美國新老闆托德波里（Todd Boehly）入主車路士至今，這間倫敦球會一直混亂不堪，藍軍問題天天都多，最新消息是隊中新帥馬利斯卡（Enzo Maresca）在記者會上親證球隊「15至20個球員與一隊分開操練」，消息指不准跟操名單星光熠熠，包括盧卡古（Romelu Lukaku）、史達寧（Raheem Sterling）、芝維爾（Ben Chilwell）和阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）四大星將。

上季被外借的盧卡古和Kepa料將離隊，這決定不足為奇，可是史達寧加盟至今一直是隊中主力球星，新帥馬利斯卡（Enzo Maresca）卻在記者會上明言對方不會獲得上陣機會，這名前英軍國腳甚至連球衣號碼都已失去。



車路士今夏豪花1.85億鎊簽入11名新球員，英超官網藍軍一隊名單多達44人，可謂臃腫不堪，急需清走舊將。從球會開操的片段可見，人腳鼎盛的車路士健身室極為擠迫，狀況猶如放工後繁忙時間的康文署健身室。

托德波里的美式球會管理，傾向以超長年期合約綑綁年輕球員，而人工不會太高，在這個前設下，球會近季持續在清走陣中高薪球員。史達寧和盧卡古是車路士目前陣中人工最高的球員，周薪同為32.5萬英鎊，自然是球隊最想放走的球員。

史達寧明言被棄用，很大機會離開車路士。（路透社）

「15至20個球員與一隊分開操練」

史達寧一再未入選新帥馬列斯卡的陣容名單，先是英超首仗對曼城，之後連歐協聯外圍賽名單也無份，他即委派代表向球會發聲明，要求車路士澄清他在隊中角色，馬列斯卡的回應是：「我想要史達寧，但我同時想要我們全部30個球員，可是沒有空間容納所有球員，因此他們部分人必須離開。」

歐協聯附加賽的賽前記者會上，這名教頭再談及史達寧與球會關係，並提到另一名本為主力左閘的芝維爾：「現時他們都分開訓練，球隊陣容龐大，我無法讓所有人都獲上陣機會，所以若他們想要比賽時間，或許離隊會更好。」

馬利斯卡明言史達寧及芝維爾「離隊會更好」。（路透社）

史達寧連球衣號碼也失去

他續稱史達寧非自己心儀類型，該名前英軍國腳在車路士甚至已失去球衣號碼。史達寧加盟後一直穿著他慣常的7號球衣，可是車路士已公布，這號碼的新主人為今夏從狼隊加盟的葡萄牙國腳柏度尼圖（Pedro Neto），曾外借藍軍、今季正式從馬體會加盟的祖奧菲歷斯則會穿上14號，而史達寧至今未獲發新號碼。

馬利斯卡稱，「我沒有說他不是好球員，但我更希望要另一種類型的翼鋒。面對曼城之前我便跟他談過，我說他很難在這支球隊獲上陣時間。我沒有什麼要再跟他說了，我已說得很清楚，如果他想再跟我聊的話，我會說我已經說過了。」

馬利斯卡亦形容芝維爾是「可愛的人（lovely guy）」，但同樣表示他難以贏得上陣機會。如此對待陣中球星，這位藍軍新帥被問到會否覺得這處理方式「殘酷」（brutal），他精彩回應： 「殘酷？我不覺得，我只是盡量保持誠實。」

芝維爾同樣被馬利斯卡棄用。（Getty Images）

被禁止跟操陣容星光熠熠

至於外界對車路士臃腫陣容提出質疑，這名意大利教頭解釋：「我並非與42名球員一起工作，而是21名球員。另外15至20名球員分開訓練，我見不到他們，情況絕非外界想像般混亂。」

英國廣播公司（BBC）報道，史達寧和芝維爾皆被禁止在一隊操練，而《每日郵報》則稱，被禁跟操的還包括盧卡古、阿列沙巴拿加和杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah），他們的名字較目前在一隊的不少成員更響亮，可謂星光熠熠。

早前天空體育統計，車路士隊內所有球員合約的年期加起來長達191年，比排第二位的熱刺多逾1倍（97年），馬利斯卡對此不置可否：「他們（每人）可以簽20年合約，那不關我事，我不在乎。」

馬利斯卡表示目前有15至20名球員與一隊分開訓練，情況絕外界想像般混亂。（Getty Images）

英超轉會窗將於8月30日關閉，預期車路士會在本周賣走不少球員。馬利斯卡未有正面回答：「最後10天及最後一周，很多事情都可以發生，讓我們拭目以待。」