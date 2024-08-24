英超｜曼城4：1反勝葉士域治　夏蘭特戴帽　根度簡回巢後備入替

2001年5月，是曼城與葉士域治對上一次在英超交手，當年的葉士域治以升班馬身份踢出驚喜，直至季尾力爭歐洲賽資格，當時葉士域治以2：1擊敗曼城，最終以第5位完賽，取得歐洲足協盃的資格；曼城則護級失敗。

23年後今非昔比，曼城已是英超班霸，葉士域治相隔22載回歸英超。這支升班馬開賽初段一度帶來驚喜，僅僅領先5分鐘後，即被「藍月亮」極速連轟三球，最終以4：1反勝。



2001年5月，是曼城上次與葉士域治在英超交手。（資料圖片／Getty Images）

6分22秒，新加盟葉士域治的史摩迪斯（Sammie Szmodics）突破越位陷阱建功，亦是重返英超以來的首個入球。

葉士域治由史摩迪斯（右）取得回歸英超的首個入球。（路透社）

曼城意外落後，但短短兩分鐘已取回控制權，葉士域治的戴維斯（Leif Davis）禁區邊魯莽踢跌沙維奧，球證梳斯貝利（Michael Salisbury）翻查VAR後判罰12碼，夏蘭特操刀建功追平。

葉士域治的優勢來得快去得快，曾經是曼城青訓的門將梅歷治（Arijanet Muric），後場一次失誤「送禮」，隊長迪布尼隨即送入空門反先2：1。葉士域治一下子未能調整，被迪布尼簡單的長傳撕破防線，夏蘭特推過門將擴大領先，僅花192秒由落後變反超前。

葉士域治門將梅歷治送禮，迪布尼攻入空門。（Getty Images）

夏蘭特推過門將建功，曼城192秒連轟3球。（Getty Images）

曼城及後的攻勢未有慢下來，歷高利維斯（Rico Lewis）與迪布尼先後中楣，曼城上半場領先3：1。

回巢的根度簡今場先列後備，當這名德國老將下半場熱身時，曼城主場傳來一陣歡呼聲，並在71分鐘入替登場，看台上的曼城球迷十分興奮。夏蘭特完場前禁區外遠射得手，大演帽子戲法，結果曼城以4：1反勝葉士域治。

根度簡回歸曼城，今仗先列後備。（路透社）

根度簡後備入替。（Getty Images）

孫興慜梅開二度 熱刺大勝愛華頓

熱刺新兵蘇蘭基足踝有傷缺陣，主帥普斯迪高古今仗未有起用李察利臣，以孫興慜率領前線，夥拍班倫莊臣（Brennan Johnson）及古路施夫斯基攻堅。比蘇馬接應古路施夫斯基的橫傳勁射建功，加上愛華頓門將比克福特「送禮」，被孫興慜搶去腳下球送入空門，熱刺25分鐘領先至2：0。

換邊後，熱刺的羅美路接應占士麥迪臣的角球，頭槌建功，加上孫興慜78分鐘梅開二度，熱刺最終以4球大勝，取得今季首勝。

英超｜熱刺新兵蘇蘭基受傷無緣鬥愛華頓 上季聯賽38場全勤