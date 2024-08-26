英超｜利物浦主場2:0輕取賓福特 迪亞斯沙拿上下半場各入一球
撰文：王海
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英超第二輪賽事，利物浦主場迎戰賓福特，憑藉翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）與靈魂人物沙拿（Mohamed Salah）上下半場各入一球，以2:0輕取對手，為主帥史諾（Arne Slot）迎來主場的開門紅。
上半場戰至12分鐘，賓福特獲得角球機會，紅軍成功解圍後迅速發動反攻，祖達（Diogo Jota）帶波到前場妙傳路爾斯迪亞斯，後者推順幾步後左腳勁射破網。
利物浦全場控制戰局，控球率達62%，射門共19次，賓福特只能靠死守負隅頑抗。
直到70分鐘，賓福特後場傳球失誤，今次輪到上半場入波的路爾斯迪亞斯為沙拿鋪橋搭路，「法老王」接應前者的妙傳，輕鬆用左腳挑射，皮球越過對方門將費歷根（Mark Flekken），利物浦領先到2:0。
其後利物浦換入一眾後備上陣，兩隊再無入球。紅軍收穫新賽季主場首勝，也是新領隊史諾在晏菲路球場的聯賽首勝。
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