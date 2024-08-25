曼聯過億買後衛防線仍不濟　低級失誤英超負白禮頓坦赫格怨3球員

曼聯作客白禮頓補時5分鐘被對手絕殺，以1：2敗陣，1分變零分，近年持續投入不少金錢增兵的後防線，再次令人失望，兩次睇漏對手，吃下今季首場敗仗。賽後領隊坦赫格再次沒有為下屬掩飾，將失球責任歸咎三個球員身上。

紅魔鬼今夏在轉會市場以1.2億英鎊買入守將，可惜後防硬度未能立即提升，更遭英國傳媒評為「小學生式」防守。



祖奧柏度95分鐘為白禮頓攻入絕殺球。（路透社）

曼聯今夏1.2億英鎊買後衛 防線仍不濟

曼聯領隊坦赫格對防守球員有相當要求，甫領軍首季已從舊東家阿積士撬走子弟兵利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）和由另一荷甲球會飛燕諾引入左閘馬拉西亞（Tyrell Malacia）；第二季再向國際米蘭買入另一阿積士舊部、門將奧拿拿（André Onana），並為此放棄效力紅魔鬼多年的迪基亞，又借入防守中場岩拉伯特和左閘利古朗，老將伊雲斯亦免費回巢。

今夏曼聯再次大肆增兵，一條防線最受重視，先以7000萬歐元（約6000萬英鎊）從法甲球會里爾買入年僅18的中堅約羅（Leny Yoro），可是他在季前熱身賽受傷，未獲曼聯出戰正式比賽，已先要養傷3個月；之後紅魔鬼再從拜仁慕尼黑以7000萬歐元一次過「打包」買入馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）兩員守將，他們都曾在阿積士跟隨坦赫格。

坦赫格埋怨3球員失誤導致補時失球。（路透社）

坦赫格明指3球員導致補時失球

曼聯在英超新球季首戰一球擊敗富咸，防線未受考驗，今仗作客遇上實力較強的白禮頓，便立即「出事」。32分鐘白禮頓的祖奧柏度（João Pedro）右路傳中，哈利馬古尼與馬沙拉奧未能解圍，三笘薰左路接應再傳中，讓韋碧克在中路建功，防線一次甩漏便失球。

曼聯下半場帶點幸運地扳平也沒用，補時5分鐘白禮頓的艾丁拿（Simon Adingra）左路傳中，祖奧柏度在遠柱無人看管下頭槌建功，白禮頓以2：1絕殺「紅魔鬼」。祖奧柏度全場表現均充滿威脅，為何竟然在以在曼聯門前無人看管？

曼聯領隊坦赫格認為問題更大的是，沒有球員前去阻止艾丁拿傳中，直指「我們未能阻止那記傳中球」、「那裏有3個曼聯球員，右腳的球員（指艾丁拿），迫他落底線又好，迫他出邊線都好，而不是讓他輕鬆傳中。」他續稱，「這件事我們當然要去談論。」

曼聯兩度食詐糊，最終作客不敵白禮頓。（路透社）

排出最強陣容卻如「小學生式防守」

當時安東尼曾弱弱地嘗試阻止艾丁拿，但失敗了，在他傳中前，曼聯尚有達洛治、 高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）和馬沙拉奧3人在他面前，坦赫格所抱怨的明顯就是他們3個未有前去阻止艾丁拿。

很奇怪地，坦赫格對麾下看管不住祖奧柏度隻字不提，尤其是補時那刻那記絕殺球。今場達洛治任左閘，馬天尼斯夥拍馬古尼打中堅，右閘是馬沙拉奧，門將奧拿拿，而失球那刻，馬古尼已調走，由迪歷特入替，換言之，那理應已是曼聯暫時最強防守陣容。難怪《每日郵報》足球記者Chris Wheeler直斥曼聯猶如「小學生式防守」（defended like school kids）。