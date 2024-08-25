英超︱高爾彭馬助攻大三元領車路士屠狼　哥頓助紐卡素搶回1分

英超周日賽事車路士作客狼隊，雙方合演一場癲鳳鬥狂龍的對攻大戰，兩軍防線均空位甚多，半場已踢成2：2，不過下半場高爾彭馬（Cole Palmer）向藍軍隊友馬度基（Noni Madueke）三度送上助攻，三個猶如拷貝一樣的入球，加上祖奧菲歷斯錦上添花，助車路士6：2大勝狼隊。



高爾彭馬（中）下半場三度為馬度基（左）鋪橋搭路，為車路士帶來勝仗。（路透社）

車路士狼隊癲鳳鬥狂龍

問題天天都多的車路士，英超官網上大軍名單仍擁有多達44人、史達寧、盧卡古、阿列沙巴拿加和芝維爾四大星將及近半隊球員不能隨一隊操練，新帥馬利斯卡甫到倫敦即施下馬威，揚言這些球員在球隊已失去位置。他們英超首輪已遇上曼城，在踢得不差下主場以0：2敗陣。

第二仗作客防守鬆散的狼隊，車路士的攻力全面解放，開賽僅2分鐘一次角球機會，上場多次浪費機會的尼高拉斯積遜，在遠柱無人看管下頂入。狼隊落後下傾力反撲，屢次威脅車路士後防，至27分鐘終由根夏扳平。45分鐘高爾彭馬一記笠射助車路士再次領前，上半場補時6分鐘狼隊從切爾達外借的挪威前鋒拿臣（Jørgen Strand Larsen）為主隊再扳平，半場雙方踢成2：2。

馬度基下半場中段連入三球。（Getty Images）

高爾彭馬再施展魔法助攻大三元

正當以為雙方有得打，高爾彭馬再次施展魔法，下半場他分別在49分鐘、58分鐘、63分鐘找到隊友馬度基，後者悉數射入大演帽子戲法，彭馬14分鐘內三記近似的助攻，完全改變球賽走向和結果。

戰至80分鐘，連後備入替的新兵祖奧菲歷斯也有進帳，車路士終以6：2作客大勝狼隊，在球隊負面新聞多多之際，打開今季英超勝利之門。

另一邊廂，紐卡素作客般尼茅夫半場落後一球，戰至76分鐘才憑安東尼哥頓的入球扳平，以1：1賽和力保不敗之身。