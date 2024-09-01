英超｜曼城3:1韋斯咸　夏蘭特連續兩週連中三元

英超第三輪賽事，衛冕冠軍曼城作客韋斯咸，憑著前鋒夏蘭特（Erling Haaland）連續兩週上演帽子戲法，輕鬆以3：1輕取槌仔幫。



上半場10分鐘，韋斯咸巴西中場柏基達（Lucas Paqueta）後場傳球失誤，貝拿度施華（Bernardo Silva）截到皮球後餵直線給夏蘭特，後者左腳射地波入。曼城領先1:0。

英超第三輪，曼城作客韋斯咸，曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射入第一球瞬間。（Reuters）

韋斯咸其後積極反撲，戰至19分鐘，英格蘭中場查洛保雲（Jarrod Bowen）在右路發難底線傳中，皮球省中救駕心切的中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias）越過鞭長莫及的門將艾達臣（Ederson）。韋斯咸追成1:1。

英超第三輪，曼城作客韋斯咸，查洛寶雲（Jarrod Bowen）右路傳中早就魯賓戴亞斯（Ruben Dias）「擺烏龍」。（Reuters）

來到30分鐘，曼城由翼鋒基亞利殊（Jack Grealish）在左路發動進攻，經過一輪短傳，由小將域高路易斯（Rico Lewis）助攻夏蘭特禁區內勁射掛網。曼城反超2:1。

圖為2024年8月31日，英超第三輪賽事，曼城作客韋斯咸，「藍月亮」前鋒夏蘭特（Erling Haaland）射入第二球後與隊友慶祝。（Reuters）

比賽之後形成均勢，來到83分鐘，葡萄牙中場馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）施展妙傳，夏蘭特第一時間挑射得手鎖定勝局。曼城最後以3:1擊敗韋斯咸。

2024年8月31日，英超第三輪，曼城作客韋斯咸，前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射入第三球的瞬間。（Reuters）

夏蘭特連續兩週上演帽子戲法，以七個入球佔據射手們首位，而「藍月亮」則開季3連勝積9分，高踞英超榜首。