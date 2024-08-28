車路士轉會市場極限操作　一次過買入辛祖東尼奧森尼漢︱英超轉會

英格蘭足球轉會窗8月30日當地時間晚上11時便關上，忙於清貨的車路士肯定是最忙碌一隊，英超大軍名單上有44個球員，近半隊不能隨一隊跟操，正急於清走盧卡古、史達寧等高薪球星，不惜做出一堆極限操作——大清貨的同時，隨時一次過引入查頓辛祖、奧森尼漢和艾雲東尼三大前鋒球員，勢必再次考驗新帥馬利斯卡的領軍功力。



車路士領隊馬利斯卡。（Getty Images）

車路士到底又發生什麼事？

馬利斯卡「新官上任三把火」，對一班球星不留情面，史達寧、盧卡古、芝維爾、阿列沙巴拿加四大球星無份跟操，他建議各人轉會為上。外界以為40多個球員一起操練會很混亂，他坦白說15至20人不獲跟操，狀況不是如外界想像云云。英超今季首仗0：2負曼城後，次仗6：2大勝狼隊，馬利斯卡領軍下車路士重現活力，開季予人感覺不錯。

可是球會的轉會操作，繼續讓人摸不透，早前放走「親生仔」干拿加歷查，帶來祖奧菲歷斯，這種「換人式」交易似乎在轉會窗關閉前還陸續有來：盧卡古即將加盟拿玻里，或帶來奧森尼漢；急於清走史達寧，正跟曼聯商討，又可能換來查頓辛祖。送走一個，又換回一個，到底如何能達到馬利斯卡想要的清貨效果？最新又傳他們對賓福特前鋒艾雲東尼有興趣。

1. 送走盧卡古或換來奧森尼漢

車路士在托德波里的美式管理下，傾向以低薪長年期合約綑綁年輕球員，因而目前全隊人工最高的盧卡古和史達寧，均是頭號清貨目標，二人周薪約32.5萬英鎊。盧卡古獲意甲球會拿玻里看中，勢與在國米年代合作無間的主帥干地重逢，盛傳轉會費約3000萬英鎊。

與其直接找數，拿玻里可選擇以前鋒奧森尼漢（Victor Osimhen）交換，藍軍看中這位尼日利亞前鋒已久，意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，車路士正跟奧森尼漢陣營洽談，並指出奧森尼漢沒有計劃減人工。他在拿玻里的薪酬為21萬歐元（約18萬英鎊），如未能跟車路士達成協議，沙特阿拉伯球會艾阿里（Al Ahli）已為他準備好聘約。

2. 想清走史達寧 勢接手查頓辛祖

至於史達寧方面，他曾放風說為離隊「不排除去曼聯」，當以為曾效力曼城多年的他只是隨口說說，怎料有可能成真。英國廣播公司（BBC）報道稱， 曼聯正為史達寧的交易跟車路士舉行會議，29歲的史達寧兩年前從曼城加盟後一直是車路士主力，不過今季在新帥馬利斯卡上任後不獲重用，一直未入球隊比賽大軍名單。

日前已有傳聞指，車路士對不獲曼聯領隊坦赫格重用的查頓辛祖有興趣，以史達寧來交換辛祖似乎是個可行的辦法。祖雲達斯有意借用辛祖，但無意加入強制收購條款，也不願付出他的全數人工。史達寧被指童年時為曼聯球迷，他曾效力利物浦和曼城，正是紅魔鬼兩大宿敵。

車路士被指已向賓福特前鋒艾雲東尼出手。（Getty Images）

3. 艾雲東尼才是真命天子？

雖然車路士有一堆常人難以理解的轉會操作，但有一點非常清晰的是，他們今夏會引入一個具份量的前鋒。奧森尼漢是一個選擇，他們同時已向賓福特前鋒艾雲東尼出手，這位28歲英格蘭前鋒跟賓福特只餘下一年合約，英超開季已連續兩仗未入大軍名單，領隊法蘭克已講明是跟東尼的潛在轉會事宜有關。

東尼跟奧森尼漢一樣，獲沙特阿拉伯球會艾阿里看中，開出巨額合約，因此SkySports報道，車路士與東尼之間「任何交易只會在合理轉會費和人工水平下，才會發生」。艾阿里陣中目前已有馬列斯、法明奴和文迪等前英超球星，報道指他們目前提出的轉會費未達賓福特的估價。早前另有報道指，賓福特為東尼索價5000萬英鎊。

英格蘭射手在英超打滾3年，入球量有保證，因此盛傳獲曼聯、阿仙奴、熱刺和車路士青睞，可是他被指要求25萬英鎊周薪，而令各球會卻步。

從目前情況來看，轉會窗只餘最後三日，車路士一次過獲得艾雲東尼、奧森尼漢和辛祖的機會未必太高，不過藍軍近年在轉會市場不乏謎之操作，如真的成功一次過簽入三人，便要再考驗馬利斯卡的領軍功力了。