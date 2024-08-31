英超｜阿仙奴十人應戰遭白禮頓追平1：1　賴斯兩黃一紅被逐

英超開季兩連勝的阿仙奴，與另一支全勝的白禮頓在酋長球場碰頭。兵工廠在轉會窗關上前，壓哨從車路士借用史達寧，這名英格蘭翼鋒今仗未被列入大軍名單，未有機會上演地標戰。



史達寧在轉會窗死線前外借至阿仙奴。（X截圖）

歐協聯附加賽｜史達寧注定不獲車路士重用 馬利斯卡一錘定音

29歲的史達寧（Raheem Sterling）被車路士新帥馬利斯卡棄用，就算留隊都篤定沒有上陣機會。閂窗在即，史達寧隨即尋找新機會，先與曼聯傳出緋聞，原來阿仙奴才是「真愛」，轉會窗關閉前外借兵工廠，生涯效力過利物浦﹑曼城及車路士，加上如今的阿仙奴全數都是大球會。

史達寧今仗未被列入大軍名單，只是以觀眾身份亮相酋長球場。

史達寧以觀眾身份現身酋長球場。（路透社）

阿仙奴主場出擊，雖然上半場主導戰局，真正的威脅不多，奧迪加特撞射太過正中，白禮頓的三笘薰左腳起腳斜出。阿仙奴上半埸後段藉一次簡單的長傳打破僵局，沙卡接應長傳，爭頂後有空位，再傳給夏維斯，白禮頓門將維貝魯根出迎封位，夏維斯乖巧地挑射笠死建功，阿仙奴38分鐘領先1：0。

夏維斯單刀笠射建功，阿仙奴上半場後段開紀錄。（路透社）

換邊初段，已有黃牌在身的迪格蘭賴斯，與韋特文爭持時犯規，然後韋特文開出罰球時，賴斯有意無意踢開皮球，賴斯被踢中後倒地，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）向迪格蘭賴斯出示第二面黃牌，即使這名英軍中場大將再三投訴，賴斯同樣被逐。

阿仙奴49分鐘十人應戰，不足10分鐘後防線即失守，白禮頓同樣一次簡單的攻勢得手，鄧克直線傳送，文迪接應起腳，拉耶擋出不遠，祖奧柏度補射追成平手。

迪格蘭賴斯換邊初段兩黃一紅被逐。（路透社）

祖奧柏度門前補射為白禮頓追成1：1平手。（路透社）

阿仙奴再有領先的黃金機會，夏維斯單刀起腳，維貝魯根用腳擋出，沙卡補射不果。這兩名兵工廠的鋒將再合作，夏維斯地波傳中，沙卡鏟射同樣過不了維貝魯根的十指關，最終兩軍打成1：1平手，各得1分。

阿仙奴正選陣容



門將：22大衛拉耶

後衛：4賓韋特﹑2沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑12祖利安添巴

中場：8奧迪加特﹑5湯馬士柏迪﹑41迪格蘭賴斯

前鋒：7布卡約沙卡﹑29夏維斯﹑19杜沙特



白禮頓正選陣容



門將：1維貝魯根

後衛：34韋特文﹑5鄧克﹑29雲赫基﹑41軒舒活特

防守中場：6占士米拿﹑20卡路士巴列巴

中場：17文迪﹑9祖奧柏度﹑22三笘薰

前鋒：18韋碧克

