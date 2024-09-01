英超｜般尼茅夫9分鐘連轟3球逆轉勝　愛華頓開季慘吞三連敗

愛華頓在下半場7分鐘連入兩球，直至末段依然保住勝局，以為有望在主場葛迪遜公園取得今季首勝。般尼茅夫末段大反擊，3次兩邊側擊，令愛華頓防線在9分鐘內連失3球，開季慘吞三連敗。



愛華頓在今季英超接連大敗予白禮頓及熱刺，慘吞7球並一球不入，今輪在葛迪遜公園主場對般尼茅夫。下半場5分鐘，米高堅尼近射破網，經過230分鐘終取得新球季的第一球，7分鐘後，卡維特利雲再下一城，領先至2：0。

般尼茅夫未有放棄，作出多個換人調動後，安東尼施美安（Antoine Semenyo）接應隊友地波傳中得手，87分鐘先追一球。5分鐘後，曲克（Lewis Cook）搶點頭槌建功追平，般尼茅夫繼續兩翼側擊，古華特傳中予遠柱的史尼斯泰拉（Luis Sinisterra），再度以頭槌攻破比克福特的十指關，般茅末段9分鐘連轟3球，完成反勝好戲。

愛華頓斷送好局，英超開季三連敗，暫時在英超敬陪末席。