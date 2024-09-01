英超｜般尼茅夫9分鐘連轟3球逆轉勝 愛華頓開季慘吞三連敗
撰文：趙子晉
出版：更新：
愛華頓在下半場7分鐘連入兩球，直至末段依然保住勝局，以為有望在主場葛迪遜公園取得今季首勝。般尼茅夫末段大反擊，3次兩邊側擊，令愛華頓防線在9分鐘內連失3球，開季慘吞三連敗。
愛華頓在今季英超接連大敗予白禮頓及熱刺，慘吞7球並一球不入，今輪在葛迪遜公園主場對般尼茅夫。下半場5分鐘，米高堅尼近射破網，經過230分鐘終取得新球季的第一球，7分鐘後，卡維特利雲再下一城，領先至2：0。
般尼茅夫未有放棄，作出多個換人調動後，安東尼施美安（Antoine Semenyo）接應隊友地波傳中得手，87分鐘先追一球。5分鐘後，曲克（Lewis Cook）搶點頭槌建功追平，般尼茅夫繼續兩翼側擊，古華特傳中予遠柱的史尼斯泰拉（Luis Sinisterra），再度以頭槌攻破比克福特的十指關，般茅末段9分鐘連轟3球，完成反勝好戲。
愛華頓斷送好局，英超開季三連敗，暫時在英超敬陪末席。
英超｜阿仙奴十人應戰遭白禮頓追平1：1 賴斯兩黃一紅被逐車路士轉會市場極限操作 一次過買入辛祖東尼奧森尼漢︱英超轉會英超轉會｜費達歷高基艾沙遭祖雲達斯棄用 即將低價投利物浦英超｜利物浦開季兩戰全勝 史諾晏菲路首戰獲主場球迷窩心支持英超｜利物浦主場2：0輕取賓福特 迪亞斯沙拿上下半場各入一球英超︱高爾彭馬助攻大三元領車路士屠狼 哥頓助紐卡素搶回1分千鈞一髮！韋斯咸中場慶祝入球仍一眼關七 及時出手救水晶宮球僮曼聯過億買後衛防線仍不濟 低級失誤英超負白禮頓坦赫格怨3球員