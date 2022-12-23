花式溜冰｜日本雙人滑組合奪金締歷史　回國戰全國賽遇不幸事件

由木原龍一與三浦璃來的日本雙人花式溜冰組合，本月初在意大利創下歷史，成為史上首對日本組合在格蘭披治總決賽奪冠，可惜其後卻遇上不幸事件，未能趕及回國，隨時失去出戰世界錦標賽的資格。



本月初在意大利都靈舉行的花式溜冰格蘭披治總決賽（Grand Prix of Figure Skating Final），日本隊取得佳績，分別由宇野昌磨（Shoma Uno）與三原舞依（Mai Mihara）稱霸男﹑女子單人滑。

宇野昌磨（中）贏得男子單人滑金牌。（路透社）

雙人滑方面，三浦璃來（Riku Miura）與木原龍一（Ryuichi Kihara）組合出戰，這對日本組合分別在短節目及自由滑同樣高踞榜首，最終以總分214.58分，力壓美國組合奪金，成為日本史上首對組合贏得格蘭披治總決賽金牌。

三浦璃來與木原龍一成為史上首對格蘭披治總決賽的日本金牌組合。（路透社）

30歲的木原龍一與21歲的三浦璃來，下個目標必定是明年3月在日本埼玉舉行的世界錦標賽，但這對日本組合隨時未能主場出戰。加拿大是兩人的訓練基地，正當他們從多倫多出發，因天氣關係航班大延誤，滯留溫哥華超過50小時及寄失行李，未能在周五（23日）返國，出席在大阪舉行的全日本錦標賽。

二人分別在社交網站上載一張坐在機場的圖片，他們坐在地上垂下頭，對現況表示無奈，希望比賽前可以抵達大阪。木原與三浦其後再在社交網站上載短片，二人確認無法出戰全日本賽，木原在接受媒體訪問時，坦言就算趕及在比賽當日抵達場地，因為安全原因，同樣無法參賽。

縱然木原與三浦因天氣因素錯過全日本賽，但日本花滑總會考慮格外開恩，以「世錦賽前3名」的資格，取代全日本賽成績，讓二人可以代表國家出戰。

木原與三浦因航班問題未能及時回國，但依然有望出戰世錦賽。（路透社）

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