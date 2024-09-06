世界盃亞洲區外圍賽｜國足負日本的絕望數據　全場傳球最佳竟是他

0：7，是中國足球隊史上第二大差距的敗仗，僅次於12年前慘吞巴西隊8蛋。叫人絕望的，除了比數，還有數據。國足全場僅得1次攻門，同時錄得令人尷尬的恐怖數據。



日本主場大勝中國隊7球。（Getty Images）

世界盃亞洲區外圍賽｜國足慘敗登熱搜 網民狠批：一點臉都不要

中國足球隊在日本埼玉體育場的慘案，慘吞日本隊7蛋，創下史上第二大敗仗的尷尬紀錄。

國足史上最大敗仗



2012年9月 中國0：8巴西（友誼賽）

2024年9月 中國0：7日本（世界盃外圍賽）

2018年3月 中國0：6威爾斯（中國盃）

1992年3月 中國0：5美國（友誼賽）

1923年9月 中國0：5澳洲（友誼賽）



面對日本隊，國足無計可施。（路透社）

比數以外，國足今仗的數據同樣恐怖。22分鐘，張玉寧禁區外轉身一控一射，皮球直接高出不中目標，這腳是中國隊全場的唯一一次起腳，日本隊則錄得17次，其中9次中目標，並且攻入7球。

中國隊在控球率上同樣大敗，僅錄得23%，全場一共133次傳送，傳球成功率僅得62%，日本隊的成功傳送是國足的4.8倍、共640次。國足的133次傳球中，當中18次是來自門將黃大雷與後衛楊澤翔，而王大雷的傳球成功率近5成，兩項傳球數據皆是國足中最佳。

中國門將黃大雷全場7次被射破，他更是全隊傳球成功率最高的球員。（Getty Images）

國足前鋒武磊今仗表現沉寂，全場只得15次觸球，9次成功傳球，並在61分鐘被調離場。根據亞洲足協的「熱圖」（Heat Map）顯示，武磊上陣時未曾進入對方禁區，而他最常出現的位置就是負責開波的中圈，中國隊全場僅得一次在日本的禁區內觸球。

武磊今仗表現沉寂。（微博截圖）

武磊的Heat Map。（網上截圖）

1998年3月的皇朝盃，是中國隊對上一次在國際賽擊敗日本，至今26年、16次交手未嘗一勝。中國與日本在上屆世界盃外圍賽同樣被編在同組，國足兩回合分別以0：1及0：2落敗，當時先後由李鐵及李霄鵬領軍，如今換來外籍教頭反而慘敗，難怪內媒及網民如此大反應。