足球｜金球獎30人入圍名單出爐　C朗美斯自2003年後首次同未入選

2024年金球獎（Ballon d'Or）30人入圍名單出爐，這個足壇最具影響力個人獎項，曾一度被美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）這對「絕代雙驕」壟斷長達10年，然而今次是自2003年後，首次兩人都未入選。

取而代之，是皇馬雙星祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）成為獲獎熱門，此外丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）也在國家隊和球會表現出色，今屆金球獎勢成一片「大混戰」。



巴西球星卡卡（Kaka），常被稱為「絕代雙驕」出現前，最後一名獲金球獎的「地球人」，他在2007年奪此殊榮後，美斯與C朗拿度兩人便一直壟斷金球獎長達10年，直至莫迪歷（Luka Modric）在2018年力壓C朗拿度勝出，才將此盛況中斷，惟之後美斯仍再贏3屆，去年更以36歲之齡贏得個人第8座金球獎。

過去金球獎曾是C朗拿度及美斯的戰場。（Getty Images）

如今美斯與C朗都離開歐洲主流聯賽，金球獎於周四（5日）凌晨公布30人入圍名單，當中已沒有這兩名頂級球星的名字，是2003年後首次兩人都未有入選。

完整入圍名單（僅列出2023/24球季最後效力球會）

祖迪比寧咸（Jude Bellingham） 英格蘭 皇家馬德里

查漢奴古（Hakan Calhanoglu） 土耳其 國際米蘭

丹尼爾卡華積（Dani Carvajal） 西班牙 皇家馬德里

魯賓戴亞斯（Ruben Dias） 葡萄牙 曼城

杜夫比克（Artem Dovbyk） 烏克蘭 基羅納

菲爾科頓（Phil Foden） 英格蘭 曼城

阿歷士基莫度（Alex Grimaldo） 西班牙 利華古遜

艾寧夏蘭特（Erling Haaland） 挪威 曼城

曉姆斯（Mats Hummels） 德國 多蒙特

哈利卡尼（Harry Kane） 英格蘭 拜仁慕尼黑

卻奧斯（Toni Kroos） 德國 皇家馬德里

陸文（Ademola Lookman） 尼日利亞 阿特蘭大

達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez） 阿根廷 阿士東維拉

拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez） 阿根廷 國際米蘭

基利安麥巴比（Kylian Mbappé） 法國 巴黎聖日耳門

奧迪加特（Martin Odegaard） 挪威 阿仙奴

丹尼爾奧莫（Dani Olmo） 西班牙 RB萊比錫

高爾彭馬（Cole Palmer） 英格蘭 車路士

迪格蘭賴斯（Declan Rice） 英格蘭 阿仙奴

洛迪卡斯簡迪（Rodri） 西班牙 曼城

魯迪格（Antonio Rüdiger） 德國 皇家馬德里

布卡約沙卡（Bukayo Saka） 英格蘭 阿仙奴

威廉沙列巴（William Saliba） 法國 阿仙奴

費達歷高華維迪（Federico Valverde） 烏拉圭 皇家馬德里

雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior） 巴西 皇家馬德里

域天拿（Vitinha） 葡萄牙 巴黎聖日耳門

尼高拉斯威廉斯（Nico Williams） 西班牙 畢爾包

科利安華迪斯（Florian Wirtz） 德國 利華古遜

格列沙加（Granit Xhaka） 瑞士 阿仙奴

耶馬（Lamine Yamal） 西班牙 巴塞隆拿



完整入圍名單。（X）

麥巴比與夏蘭特不時被球迷形容為新世代的「絕代雙驕」，然而兩人上季在球會及國家隊的表現都只屬一般。

皇馬再奪歐聯後，比寧咸與雲尼斯奧斯的呼聲變得更高，過去數月都被認為今屆金球獎是他們兩人之爭，前者更是在歐國盃16強完場前射入驚世倒掛，助英格蘭拖入加時，並奇蹟反勝斯洛伐克晉級，最終獲今屆亞軍。

雲尼斯奧斯（左）及比寧咸（右），被外界認為是今屆最大機會奪得金球獎的熱門人選。（Getty Images）

上季同時獲得歐聯及國家隊主要錦標的球員，只有丹尼爾卡華積一人，這名32歲右閘在皇馬及西班牙均是主力球員，更在上季歐聯決賽先開紀錄，助球隊擊敗多蒙特，再次高舉「大耳盃」，因此亦有不小機會贏得今屆金球獎。

卡華積上季同獲歐聯及歐國盃冠軍。（Getty Images）

此外，歐國盃MVP洛迪今季續有出色表現，作為西班牙與曼城核心，他近年被稱作「世一」防中，也是獲獎熱門人選之一。

歐國盃MVP洛迪亦是熱門人選之一。（Getty Images）

不過由於皇馬球星洛迪高（Rodrygo）意外地未有入選，在歐國盃急速冒起的小將耶馬及尼高拉斯威廉斯卻榜上有名，因此這份名單亦引起一定爭議，洛迪高更是在Instagram貼出自己的比賽及捧盃照片，並配上「笑喊emoji」，疑似對今次落選金球獎反擊。

洛迪高疑似通過限時動態諷刺金球獎。（Instagram截圖）

2024年金球獎頒獎典禮將於10月28日舉行，屆時便會揭曉美斯與C朗時代落幕後，誰是新世代首名獲得這個個人大獎的球員。