港足踢法受場地影響　陳晉一批對手「抽水」離譜：球證說法不討好

香港足球代表隊於斐濟三角賽擊敗所羅門群島，職球員都表示比賽場地質素影響了港隊踢法；也認為對手在大幅落後下的粗野攔截「有少少離譜」。



港足大勝所羅門群島，比賽於斐濟首都蘇瓦的HFC銀行體育場舉行，即使透露電視直播，觀眾也能清楚見到草地質素參差。

領軍的助教盧斯爾賽後認為麾下踢得並不容易，左後衛陳晉一明言，球場「真係幾差」，質素是出乎意料地低，「完全傳不到球，皮球本身亦很彈，大家也不太適應。港隊現時想慢慢變得進取一點，多踢地面組織、進攻足球，但完全無辦法踢出賽前部署，好無奈地今場要調整踢法，贏波已很開心。」

港足助教盧斯爾今場負責領軍。（HKFA）

比賽場地質素參差。（HKFA）

所羅門群島的世界排名比港隊高18位，港足贏波肯定有助提升世界排名，達至賽前目標，盧斯爾亦樂見球隊保持清白之身，也有周子謙、吳宇曦首度代表大港腳上陣，「我為球隊感到驕傲」。

不過，比賽尾段所羅門群島球員多次攔截時「唔收腳」，有「抽水」之嫌，港隊球員上前理論後雙方爆發口角。陳晉一稱，對此早有心理準備，但認為情況已失控，「縱使是友賽，明白大家都想贏，若然是硬淨、五五波可接受，然而對方動作有少少離譜。」他認為今場執法的斐濟球證可做得更好，「球證的判決、說法很不討好，她應控制大家的情緒。」

鱕晉一（後排左一）踢足全場。（HKFA）

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至於相隔超過一年再為港隊取得進帳的安永佳，對打破入球荒感到高興，尤其是他今季「升班」中超後上陣時間有限，「幫助球隊贏波才是最重要。」

今場戴上隊長臂章的他，形容是一種榮幸，「不論好與壞，我都會正面地支持隊友，在前線很努力地跑，展示我的活力與投入，不是單靠聲音，而是憑實際行動去做榜樣。」港隊接下來會於下周日（8日）對斐濟，只要不敗，即可成為今次三角賽冠軍。