港足三角賽輕取所羅門群島　終止七場不勝走勢　安永佳破入球荒

香港足球代表隊遠赴斐濟參與三角賽，首仗面對大洋洲球隊所羅門群島，輕鬆贏3：0，取得球隊近八戰以來第一場勝仗。



港足近11場正式比賽僅贏過一次（友賽2：1國足），而自今年1月亞洲盃決賽周起，球隊已連續7仗不勝，只曾於6月份世界盃外圍賽次圈分組賽打和土庫曼，其餘全數落敗，世界排名跌至159。

港足這仗由助教盧斯爾領軍，面對所羅門群島（世界排名第141位），由謝家榮把守最後一關，正選後防均是外流內地球員，包括陳晉一、茹子楠、周緣德及勞烈斯，中場罕有地收起常規主力陳肇鈞、胡晉銘與陳俊樂，改派余在言、林衍廷跟黃威；新晉港腳馬希偉再獲上陣機會，配合擔任隊長的中鋒安永佳與入籍兵祖連奴。

值得一提，今次港隊正選名單僅得26.35歲，只有黃威（31.99歲）、祖連奴（33.77歲）年屆逾30。

港隊作客斐濟參與三角賽，首戰鬥所羅門群島。（HKFA）

從直播可見，比賽場地質素不算理想，草場中不乏禿地，皮球會無故彈起，讓雙方早段都無法組織攻勢，大腳把來球踢走的情況偏多。開賽10分鐘，黃威離門30碼中路罰球直射，所羅門群島門將把皮球拍落地，皮球卻反彈穿過其跨下，惟這位守門員回身夠快把皮球接實。

港隊新任主教練韋斯活與技術總監摩寧看台觀戰，不時寫下筆記，球隊延續逼搶踢法，上半場明顯佔優，先利用角球戰術頭槌攻門，卻被對手在護空門。

祖連奴為港足先開紀錄。（HKFA）

戰至22分鐘，茹子楠與馬希偉配合後傳中，安永佳起腳被封擋，黃威衝前第一時間射門角度太正，但對方門將「甩手」，港隊由祖連奴「執雞」領先1：0。兩分鐘後祖連奴再有機會，冷操扣過守衛後右腳施射，不過又射中敵軍守門員。

安永佳打破自己在港隊的入球荒。（HKFA）

完半場前安永佳搏得十二碼，這位射手親自操刀射入成2：0，打破他自2022年11月對柬埔寨後、近兩年代表港隊於正式賽事的入球荒。港隊半場換入胡晉銘與伍瑋謙，是後者首度為大港腳披甲，而換邊後僅1分鐘，所羅門群島再輸十二碼，港隊這次由黃威擔任劊子手，這位中場射守門員右下角破網成3：0。

黃威射入十二碼。（HKFA）

大幅領先下港隊繼續輪換，周子謙、吳宇曦演港隊「地標戰」；余煒廉、潘沛軒亦後備登場。69分鐘，安永佳禁區頂妙傳，潘沛軒入楔掃把腳撞射出界。之後港隊右路罰球斬入禁區，對方門將出迎手槌打空，安永佳搶點頭槌笠向龍門，卻遭敵軍在白界線前解圍。

尾段所羅門群島球員多次粗野攔截，甚至向港將「抽水」，惹來雙方口角。結果港隊在逾10名球迷遠赴當地打氣下，大勝所羅門群島3：0，由於斐濟日前僅以1：0擊敗所羅門群島，意味港隊下周日（8日）對斐濟只要不敗，即可成為今次三角賽冠軍。