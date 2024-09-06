世界盃亞洲區外圍賽｜巴勒斯坦作客和韓國　戰火國度踢出堅毅精神

牌面較弱的球隊作客亞洲一流勁旅是否肯定慘敗？巴勒斯坦證明世界排名不是一切，戰術與鬥志加點運氣，足以彌補個人技術上的差距，他們在昨（5日）晚的世界盃外圍賽亞洲區18強賽B組，作客以0：0賽和擁有孫興慜及李剛仁的韓國。雖然韓國形勢佔優，但巴勒斯坦並非一味捱打，上半場「食詐糊」，下半場補時更有單刀機會，所以巴勒斯坦主帥達保認為和波是合理戰果。



巴勒斯坦球員慶祝踢和韓國。（路透社）

世界盃外圍賽亞洲區18強賽B組第一輪，世界排名102位的巴勒斯坦作客36位的韓國。雖然世界排名相差66位，但巴勒斯坦有一戰之力，在22分鐘利用死球攻勢頭槌破網，但被指越位在先，入球無效。

韓國星光熠熠，正選擁有孫興慜、金玟哉及李剛仁，黃喜燦都要做後備。韓國今場佔超過7成控球，射門次數也在巴勒斯坦之上，尤其在下半場，韓國火力全開，李剛仁及孫興慜各有黃金機會。李剛仁在73分鐘主射罰球被撲出，孫興慜在87分鐘窄角度拗腰一射中柱。

在92分鐘，韓國差點被絕殺，巴勒斯坦快攻，前鋒阿布阿里（Wessam Abou Ali）接應直線，單刀埋門被撲出。最終，巴勒斯坦作客賽和韓國0：0，各得1分。

巴勒斯坦教練達保滿意賽果，各得1分是公平的結果。（路透社）

巴勒斯坦教練達保（Makram Daboub）賽後說：「這是一場難踢的比賽，但我們都可以取得一個理想的結果離開。我們已經盡力帶了手上最多的球員來這裏。」

「我十分高興，因為我們可以將歡樂帶給在巴勒斯坦的球迷。」達保說：「我們的球員以鋼鐵般的毅力，應付這種充滿壓力的場面。」

踢完第一輪後，B組只有伊拉克贏波，1：0贏阿曼，以3分排榜首，另一場約旦與科威特踢成1：1，兩隊與韓國及巴勒斯坦同樣得1分。

巴勒斯坦球員力拒孫興慜來襲。（路透社）

巴勒斯坦足球今年大有進步，除了晉級世界盃外圍賽亞洲區18強賽，他們在亞洲盃分組賽取得歷史首勝，以3：0擊敗香港隊，並史上首次晉級淘汰賽。

達保說：「明顯地，在我們國家的這種情況下，只有很少球迷能夠來到。不過，我們仍然想給他們一個訊息及希望，我們有能力晉級世界盃決賽周。我很高興今場可以取得1分。」

雖然入場的巴勒斯坦人只屬少數，但部分韓國球迷「反主為客」，帶同標語為戰火中的巴勒斯坦打氣。

有球迷帶同支持巴勒斯坦的標語入場，上面寫「韓國、巴勒斯坦一起入世界盃吧」。（路透社）

自由身門將哈馬迪力保不失

韓國今場有16次攻門，其中4次為絕佳機會，巴勒斯坦則有10次攻門，有1次絕佳機會。達保說：「我們的球員在體能上不在最佳狀態，所以我在下半場都有擔心。在戰術上，球員好好執行了我們的計劃。我覺得對兩隊而言，這是一個公平的賽果，因為我們都錯過了入球機會。」

作出5次撲救的巴勒斯坦門將哈馬迪（Rami Hamada）是今場其中一位發揮最突出的球員，他除了撲出李剛仁的精彩罰球，還救到韓國前鋒吳世訓的近門頭槌。

目前未有班落的哈馬迪說：「我以隊友、門將教練及巴勒斯坦人為榮。今場面對強隊及球星，這是艱辛的比賽。我們完成了工作，踢出正面的表現，取得1分。我們感到光榮。」

巴勒斯坦門將哈馬迪表現神勇，為球隊力保不失。（路透社）

因為加沙的戰爭，巴勒斯坦國內聯賽停擺，部分國腳未有班落，在今次大軍名單中，有6人屬自由身。巴勒斯坦的國腳主要在利比亞及阿聯酋落班，亦有在埃及、卡塔爾、泰國、印尼、瑞典、比利時、挪威等地聯賽效力。

30歲的哈馬迪說：「我們只是為人民而戰鬥。我們都有夢想，為夢想而戰。我們有一個訊息給人民，我們是有實力，無論在什麼情況，都有力一戰。」

哈馬迪快孫興慜一步沒收皮球。（路透社）

在以哈衝突下，巴勒斯坦的主場比賽要改到中立場舉行，例如下輪主場對約旦就會在馬來西亞的吉隆坡上演。

在以哈衝突中，以色列一方被指得美國支持。被問到美國有份主辦2026年世界盃會否給他額外的動力爭入決賽周，哈馬迪說：「我不在乎世界盃在美國、德國還是加拿大舉行。我們有一個夢想。就算機會只有0.0001%，我們都會爭取到底。」

韓國主帥洪明甫被主場韓國球迷重點「招呼」。（路透社）

洪明甫被主場球迷噓爆

在這場於首爾世界盃球場舉行的外圍賽前，韓國主場球迷曾發出噓聲，目標不是客隊，而是韓國主帥洪明甫及足總主席鄭夢奎。洪明甫是韓國隊今年的第四名主帥，今場是他7月上任後首度領軍。球迷認為韓足總黑箱作業，選帥過程欠缺透明度，並且不滿洪明甫出爾反爾，他曾承諾不會為執教國家隊而離開球會蔚山HD。

當韓國未能擊敗巴勒斯坦後，球迷更加名正言順地噓爆洪明甫。對於未能在主場打開勝利之門，洪明甫致歉：「我們上半場的表現未達預期水平。在下半場，我們未能把握到機會。在上半場，我們的傳球應該要更快及銳利，但我們未能有效做到。」

韓國球星李剛仁。（路透社）

對於球迷的噓聲，洪明甫表示承受噓聲並不容易，但他補充：「我理解球迷的動機。這是我在前進路上需要承受的事。」

就洪明甫被噓，韓國隊長孫興慜亦有回應：「我不能代表球迷說話。我覺得他們心目中另有教練人選。不過，我們都不能改善這個決定，教練已經上任。作為這支球隊的隊長，我希望得到球迷的愛及支持。」

另一名韓國球星李剛仁說：「作為國家隊一分子，發現一開波就被噓，感覺不幸運。我們百分百信任教練，跟隨他，信他可以幫我們贏波。明顯地，球迷不滿今場的結果，但我希望他們未來會為我們吶喊助威，因為我們將盡力為他們帶來更好的賽果。」韓國下場外圍賽會作客阿曼。