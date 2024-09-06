世界盃亞洲區外圍賽｜愛奇藝獨家直播國足慘敗賽事　即釀公關災難

周四（5日）的2026世界盃外圍賽亞洲區第3圈首輪賽事，國足作客慘敗予日本0：7，在國內引起軒然大波。

中央電視台（CCTV，簡稱央視）因未就轉播權費用達成共識，罕見地不直播今場賽事；國內影片平台愛奇藝則獨家轉播，但收看者須另外付費而引來熱議。然而不少球迷反映，即使付費亦無法收看賽事，愛奇藝周四晚發聲明道歉，但未有提及退款事宜，隨即被大量網民圍攻。



央視周四以聲明解釋不轉播賽事原因，指他們深明「十八強賽是中國男足衝擊2026年世界盃的關鍵階段，是舉國關注的重要賽事」，不過談判過後，持有版權的亞足聯代理公司亞洲足球集團（AFG）仍「要價畸高」，作為國家廣播電視台，「秉承國家利益至上的原則，堅決抵制境內外資本搞亂體育版權市場的行為」。

國足作客日本慘吞七蛋，國內球迷心情亦隨之跌落谷底。（路透社）

愛奇藝體育則獨家轉播賽事，但收看者須單場付費9元（人民幣，下同），即使本身已是該平台的體育會員亦要付費8元，引來不少網民不滿：「竟要花錢看國足。」

不過比賽開始後，不少網民反映即使付費後無法收看直播，加上平台收費機制極度混亂，有人付完費後還提示需要再付18元月費等，甚至出現用戶多次重覆充值情況，但仍未能收看直播。有人嘗試找客服解決，但當晚7點已無法接通，通過App向客服求助，卻顯示前面排隊人數超過4400人。

有網民截圖，指向客服求助時，App顯示前面有4497人排隊。（微博圖片）

到晚上10時23分，愛奇藝體育在微博道歉，指「球迷的熱情造成瞬時流量過大」，因而「部分用戶造成了不好的觀賽體驗」，並表示之後會進一步加強及改善服務，但對退錢及事後補償隻字不提，即引來網民圍攻，該帳號之後將評論關閉。

愛奇藝體育在周四晚道歉，但沒有提及退款及補償事宜，因此遭網民炮轟。（微博截圖）

內地網民在此事繼續一貫苦中作樂風格，表示愛奇藝收費是「發國難財」，付費的人是「花錢買難受」，笑指央視洞悉先機，沒有轉播這場比賽讓大家都好受一些；又有人笑稱國足跟A股一樣「發揮穩定」。

著名教育博主張雪峰則因精彩「抽水」而登上熱搜，他表示「不會花錢找罪受」，之後再發文指「一個球一塊三」：「我怎麼會發這個冤枉錢，我是想告訴那些花了錢的，真不貴，你看別的比賽花九塊錢不一定看到進球，對吧，今天這個比賽花九塊錢看了七個（入）球不貴！！！」