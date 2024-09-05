世界盃亞洲區外圍賽｜全民聲討國足主帥　名宿范志毅：真的太差了

國足在2026世界盃外圍賽亞洲區第3圈首仗即遇慘敗，作客以0：7不敵日本，更創下了3個恥辱紀錄，包括：世盃外圍賽最大比數落敗、世盃外圍賽單場最多失球，以及對日本最大敗仗。內地傳媒網民哀鴻遍野，不少聲音高喊今年上任的主帥伊雲高域（Branko Ivankovic、又譯伊凡科維奇）須引咎下台。



中央電視台沒有直播這場慘烈敗仗，獲不少網民在賽後盛讚是英明決定，雖然大部分人沒看直播，但據內地傳媒所說，現場捧場的中國球迷卻有不少提早離場。事實上，國足在今場比賽的數據也不堪入目，控球率僅得23%，全場得前鋒張玉寧試過起腳，亦沒有中目標，相反日本17射9中，入了7球。日本成功傳球次達640次，而國足只得133次，足見日本完全控制大局。

國足慘吞日本七蛋，主帥伊雲高域成眾矢之的。（路透社）

難怪有看直播比賽的前國腳「范大將軍」范志毅也感慨說：「這比賽對面球進得太容易了，要不是這裏離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但要讓對面進得那麼容易，真的太差了。 」

國足名宿范志毅表示，收看中國輸給日本7球賽事後，直言「想跳進黃浦江了」。（Getty Images）

（Getty Images）

事實上，國足上一次擊敗日本，已是1998年的事，2000年起15次面對日本，錄得6和9負，所以今場再度落敗並不意外；只是，國足在這9場敗仗，最多也只是淨負2球。

難怪一眾「倒伊」聲音不絕於耳，內地記者宋承良直喊，「伊凡（主帥伊雲高域）下課！ ！ ！人家韓國和你客客氣氣​​的比賽，你當這個體系很管用」另一媒體人趙震則說：「這場只是再次證明了，中國足協選擇伊凡是個徹底的錯誤。 0：4輸日本（後來輸到0：7）那是從來沒有過的事。」

中國足球隊慘吞日本七蛋，舉國震驚，要求主帥下台聲音不絕於耳。（路透社）

資深記者陳華則怒道：「中國和日本的足球有差距，但不是這個比分，正常3個。不過，由於總教練實在太差，創造了這場史上最慘的比數。這支國腳差，但交給高洪波、吳金貴這樣的本土教練，也不會客場輸日本隊7個。說難聽點，讓董路帶，也輸不了7個。」

內地體育傳媒人，紛紛指摘國足主帥伊雲高域不了解國足特性。（路透社）

伊雲高域（Branko Ivankovic，又譯伊萬科維奇）於今年2月接替恩高域出任國足主教練，帶領球隊驚險躋身世盃外亞洲區第3圈；這名70歲老帥之前曾執教伊朗及阿曼，無獨有偶，兩次帶隊都曾擊敗日本，包括帶領阿曼於上屆世盃外圍賽歷史性以1：0力挫日本。

中國足球隊慘吞日本七蛋，舉國震驚，要求主帥下台聲音不絕於耳。（路透社）

國足前鋒張玉寧賽後說：「比數的差距，就是國內足球和日本足球的差距，（我們）要正視差距。盡量走出這場比賽吧，爭取拿出好的實力，打出氣勢，比賽還很漫長，一場一場咬。」國足下一仗則是9月10日主場面對另一強敵沙特阿拉伯。

亞洲區第3圈外圍賽分3組每組6隊踢雙循環，每組首次名直入決賽周，第3及4名則再戰第4圈；中國位列C組，與日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林及印尼同組，巴林剛爆冷作客以1：0擊敗澳洲。