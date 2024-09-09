巴黎殘奧｜閉幕式上演華麗電音派對　陳浩源及陳睿琳為港隊持旗

為期12天的巴黎殘奧於當地9月8日（香港時間9月9日淩晨）落下帷幕，閉幕式與巴黎奧運一樣，在巴黎的法蘭西體育場（Stade de France）華禮舉行，流程包括致辭、演奏國歌、電子音樂表演，殘疾藝術家和使用拐杖或輪椅的舞者再次參與。而隨著壓軸的奧運旗幟及火炬傳遞儀給下一屆殘奧會主辦城市洛杉磯，本屆圓滿畫上句號。



▼法國歌手Santa為閉幕式演出▼



約8500人參與演出 76歲電音先驅登場

閉幕式由法國歌手Santa演唱Johnny Hallyday 的名曲Vivre pour le Meil​​​​leur，為儀式拉開序幕，各代表團根據旗幟的字母順序進入會場，與此同時，法蘭西體育場的薰衣草紫色賽道將變身舞台，迎來一場盛大派對，約8,500人參與演出。

24位來自法國電子音樂界的藝術家齊集一堂，為來自168個殘奧代表隊的4,400名運動員送上祝賀。為儀式拉開序幕。約長一小時的音樂演出，由76歲的法國電子音樂先驅Jean-Michel Jarre開場和結束。閉幕式選用電子音樂為主題，由於電子音樂興起於20世紀20年代，剛好是巴黎上一次舉行奧運會的時候。

圖為2024年9月8日，巴黎殘奧舉行閉幕式，國家隊由游泳運動員蔣裕燕、田徑運動員邸東東擔任旗手。（Reuters）

▼各代表團持旗手進場▼



國家隊旗手蔣裕燕奪7金

各體育代表團入場，是閉幕式上重要儀式。羽毛球港將陳浩源及女飛魚陳睿琳，在閉幕式負責為港隊持旗。其中陳浩源是繼開幕禮後，再為港隊擔此大任，而港隊在今屆殘奧共奪3金4銀1銅，排獎牌榜第32位。

國家隊由游泳運動員蔣裕燕、田徑運動員邸東東擔任代表團旗手。其中，蔣裕燕在本屆殘奧收獲了7枚金牌，是今屆殘奧奪金最多的選手，並打破了2項世界紀錄和3項殘奧會紀錄。而國家隊在今屆殘奧共奪94金73銀49銅，合共220面獎牌，連續6屆高踞金牌榜及獎牌榜首位。

閉幕式的旗幟交接為重要傳統，象徵主辦權的交接。在巴黎殘奧會閉幕式上，與巴黎奧運一樣，奧林匹克旗幟將傳遞給下屆主辦城市洛杉磯。這標誌著洛杉磯即將開啟下屆奧運會的籌備之旅。

在升空熱氣球的聖火如何熄滅，是閉幕式的其中一大焦點。而隨著聖火熄滅，標誌著本屆奧運會的圓滿結束，同時也傳遞了奧林匹克精神的延續。