C朗拿度領艾納斯戰亞洲賽 HOY TV免費直播四場亞冠精英盃
撰文：普利森
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亞冠盃今季改制，分成亞冠精英盃（AFC Champions League Elite）及亞冠盃二（AFC Champions League Two）。C朗拿度效力的沙特阿拉伯球會艾納斯出戰亞洲賽，作客伊拉克的艾爾索達，HOY 76台今晚深夜現場直播，此外另外3場亦將於HOY應用程式直播。
今晚深夜00:00 艾爾索達 對 艾納斯 HOY 76台
今晚深夜00:00 艾阿恩 對 艾薩德 HOY APP
今晚深夜02:00 吉達艾阿里 對 柏斯波利斯 HOY APP
今晚深夜02:00 艾斯迪格拿 對 艾加拉法 HOY APP
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