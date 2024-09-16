C朗拿度領艾納斯戰亞洲賽　HOY TV免費直播四場亞冠精英盃

撰文：普利森
出版：更新：

亞冠盃今季改制，分成亞冠精英盃（AFC Champions League Elite）及亞冠盃二（AFC Champions League Two）。C朗拿度效力的沙特阿拉伯球會艾納斯出戰亞洲賽，作客伊拉克的艾爾索達，HOY 76台今晚深夜現場直播，此外另外3場亦將於HOY應用程式直播。

今晚深夜00:00　艾爾索達 對 艾納斯 HOY 76台

今晚深夜00:00　艾阿恩 對 艾薩德　HOY APP

今晚深夜02:00　吉達艾阿里 對 柏斯波利斯　HOY APP

今晚深夜02:00　艾斯迪格拿 對 艾加拉法　HOY APP

英超｜ 5分鐘內入兩球　紐卡素作客2：1反勝狼隊阿仙奴死球戰術獨步英超　鬥熱刺放棄控球超前部署迎曼城｜01球評英超︱熱刺負阿仙奴兩連敗　孫興慜：真是很沮喪　阿迪達極風騷英超︱阿仙奴中場殘陣作客　中堅加比爾「救世」一球挫熱刺辛祖轉投車路士首仗即成贏波英雄　藍軍教頭寸爆曼聯主帥坦赫格英超戰果速報｜森林作客挫利物浦　斯諾初嘗零入球失首球吞首敗英超｜曼聯挫修咸頓　奧拿拿救12碼　迪歷特拉舒福特加拿祖入波
C朗拿度
艾納斯
亞冠
足球