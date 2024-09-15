辛祖轉投車路士首仗即成贏波英雄　藍軍教頭寸爆曼聯主帥坦赫格

撰文：吳慕兒
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在曼聯連飯堂也入不到的查頓辛祖（Jadon Sancho），出乎意料地在夏季轉會窗關閉前外借有「人滿之患」車路士。外界紛紛對這宗轉會抱有懷疑，周六英超車路士作客般尼茅夫，辛祖只需45分鐘便證明身價。
藍軍教頭馬利斯卡賽後一席話，不單說明自己已擁有「辛祖說明書」，還有諷刺曼聯領隊坦赫格的味道。

查頓辛祖為車路士首次上陣已交出好表現。（Getty Images）

坦赫格麾下在曼聯變「透明人」

辛祖效力多蒙特的4年光芒四射，2021年重返英格蘭披上曼聯戰衣後，卻愈戰愈頹，身體上的傷患以至心理問題困擾不散，荷蘭主帥坦赫格2022年上任後，情況並無改善，之後二人不和，辛祖被逐出一隊，禁止與隊友一起操練，甚至不能享用任何曼聯男子一隊的設施，包括要到青年軍大樓泊車，連到飯堂用膳也被禁。

他在坦赫格麾下已成「透明人」，上季下半季外借多蒙特，辛祖表現其實不俗，亦有份幫助蜜蜂兵團再入歐聯決賽，可是因為高昂人工，想離隊出走也不易。直到轉會窗臨關上前獲車路士出手，以借將身份加盟，並在明年需以2300萬英鎊收購。車路士開季時陣中球員多達45人，急於清貨下竟仍收購辛祖，令這宗交易不獲看好，不料今輪英超車路士作客般茅辛祖首度為藍軍上陣，已成為球隊贏波英雄。

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坦赫格麾下在曼聯變「透明人」　。（Getty Images）

辛祖首為車路士上陣即獻助攻

辛祖今仗首列後備，半場雙方踢成0：0，車路士主帥馬利斯卡半場變陣，以辛祖入替柏度尼圖。這位英格蘭翼鋒上陣後改變球賽，為車路士前場注入創造力，86分鐘更為上陣僅7分鐘的尼干古獻上助攻。

車路士終僅以1：0小勝般茅，辛祖首次為球隊上陣，已成為贏波關鍵人物。車路士主帥馬利斯卡賽後立即大讚辛祖，「他幫助了我們很多，他今仗表現完全是我們對他的期望。」

他更指自己已很了解這位新加盟球員，「因為我過去多次看過他比賽，我知道他能帶給我們什麼。」

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車路士主帥馬利斯卡。（路透社）

馬利斯卡寸爆坦赫格

有趣的是，坦赫格執教曼聯與辛祖共事兩年，似乎都摸索不到如何使用這位翼鋒球員，馬利斯卡第一場比賽已經懂得運用，猶如掌握「辛祖說明書」，似在隔空狠狠摑坦赫格一巴掌。

馬利斯卡之後更補充，「我感覺辛祖是個需要感到被愛的男人（I have the feeling that Jadon is a guy that needs to feel love），這是他加盟前、我跟他談話後的想法。同時他也渴望顯示自己是個怎樣的球員。」

馬利斯卡讚揚4位後備上陣的球員，辛祖以外，還有菲歷斯、艾達拿比約（Tosin Adarabioyo）和尼干古。「對我來說，他就是要去享受足球而已。這就是為何他們上陣，他們開心，而他們希望享受足球。他們都是好球員，所以會有好表現。」

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