辛祖轉投車路士首仗即成贏波英雄　藍軍教頭寸爆曼聯主帥坦赫格

在曼聯連飯堂也入不到的查頓辛祖(Jadon Sancho),出乎意料地在夏季轉會窗關閉前外借有「人滿之患」車路士。外界紛紛對這宗轉會抱有懷疑,周六英超車路士作客般尼茅夫,辛祖只需45分鐘便證明身價。

藍軍教頭馬利斯卡賽後一席話,不單說明自己已擁有「辛祖說明書」,還有諷刺曼聯領隊坦赫格的味道。



查頓辛祖為車路士首次上陣已交出好表現。(Getty Images)

坦赫格麾下在曼聯變「透明人」

辛祖效力多蒙特的4年光芒四射,2021年重返英格蘭披上曼聯戰衣後,卻愈戰愈頹,身體上的傷患以至心理問題困擾不散,荷蘭主帥坦赫格2022年上任後,情況並無改善,之後二人不和,辛祖被逐出一隊,禁止與隊友一起操練,甚至不能享用任何曼聯男子一隊的設施,包括要到青年軍大樓泊車,連到飯堂用膳也被禁。

他在坦赫格麾下已成「透明人」,上季下半季外借多蒙特,辛祖表現其實不俗,亦有份幫助蜜蜂兵團再入歐聯決賽,可是因為高昂人工,想離隊出走也不易。直到轉會窗臨關上前獲車路士出手,以借將身份加盟,並在明年需以2300萬英鎊收購。車路士開季時陣中球員多達45人,急於清貨下竟仍收購辛祖,令這宗交易不獲看好,不料今輪英超車路士作客般茅辛祖首度為藍軍上陣,已成為球隊贏波英雄。

坦赫格麾下在曼聯變「透明人」 。(Getty Images)

辛祖首為車路士上陣即獻助攻

辛祖今仗首列後備,半場雙方踢成0:0,車路士主帥馬利斯卡半場變陣,以辛祖入替柏度尼圖。這位英格蘭翼鋒上陣後改變球賽,為車路士前場注入創造力,86分鐘更為上陣僅7分鐘的尼干古獻上助攻。

車路士終僅以1:0小勝般茅,辛祖首次為球隊上陣,已成為贏波關鍵人物。車路士主帥馬利斯卡賽後立即大讚辛祖,「他幫助了我們很多,他今仗表現完全是我們對他的期望。」

他更指自己已很了解這位新加盟球員,「因為我過去多次看過他比賽,我知道他能帶給我們什麼。」

車路士主帥馬利斯卡。(路透社)

馬利斯卡寸爆坦赫格

有趣的是,坦赫格執教曼聯與辛祖共事兩年,似乎都摸索不到如何使用這位翼鋒球員,馬利斯卡第一場比賽已經懂得運用,猶如掌握「辛祖說明書」,似在隔空狠狠摑坦赫格一巴掌。

馬利斯卡之後更補充,「我感覺辛祖是個需要感到被愛的男人(I have the feeling that Jadon is a guy that needs to feel love),這是他加盟前、我跟他談話後的想法。同時他也渴望顯示自己是個怎樣的球員。」

馬利斯卡讚揚4位後備上陣的球員,辛祖以外,還有菲歷斯、艾達拿比約(Tosin Adarabioyo)和尼干古。「對我來說,他就是要去享受足球而已。這就是為何他們上陣,他們開心,而他們希望享受足球。他們都是好球員,所以會有好表現。」