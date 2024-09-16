阿仙奴死球戰術獨步英超　鬥熱刺放棄控球超前部署迎曼城｜01球評

撰文：胡蘇
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奧迪加特及迪格蘭賴斯兩員中場大將雙雙缺陣，但阿仙奴在今周英超作客熱刺頂住壓力，憑中堅加比爾馬加希斯一記頭槌，於「北倫敦打吡」小勝1：0，並以4戰得10分壓過利物浦升上次席，繼續緊追4戰全勝高踞榜首的曼城。

「兵工廠」今場罕有地讓出了控球權，控球率僅得36%，似乎主帥阿迪達已在超前部署下仗作客曼城的榜首大戰。

奧迪加特在國際賽受傷，賴斯則因上仗領紅今場停賽，新加盟的西班牙國腳米基爾馬連奴（Mikel Merino）亦在養傷，阿迪達今仗以李安度杜沙特墮後串連，老將佐真奴則頂替賴斯的位置，進攻組織的流暢度有明顯分野，儘管杜沙特有幾次傳送都不錯，讓左翼的馬天尼利有機會起腳，但後者的埋門卻射得太正；其他時間，阿仙奴中場組織比較紊亂，幸而防守很有紀律性，令熱刺未有太多威脅攻勢。

杜沙特墮後協助策動攻勢，非常搏命，戰至球衣也被撕破。（Getty Images）

阿迪達之後的調整很明顯，索性讓熱刺控球，防守時，只偶爾做前場壓逼，很多時都退守半場，甚至中鋒夏維斯在也會出現在禁區頂協防，待有機會才藉兩翼發動快速反擊。

雖然反擊效果一般，但阿仙奴勝在有另一殺着——死球戰術；他們上季便藉死球攻入23球，冠絕英超。64分鐘，布卡約沙卡在右路開出內彎角球，中堅加比爾在小禁區內一頂破網，攻入全場唯一的入球，也助球隊連續3季作客擊敗「宿敵」熱刺。

沙列巴（黑衣2號）及賓韋特（黑衣4號）是誘餌，加比爾再藉隊友單擋擺脫羅美路（左一）的看管，輕鬆頂入，這一入球足見阿仙奴部署的仔細。（Getty Images）

身高1.94米的熱刺門將維卡里奧平時處理高空波都很穩陣，今次卻受制阿仙奴的死球戰術無法出迎。由於熱刺防守角球時採人盯人戰術，兵工廠將計就計以威廉沙列巴及賓韋特兩人吸引着守將衝到門前，但兩人作用就是擋着門將，然後加比爾則利用隊友單擋，擺脫熱刺中堅羅美路追纏，無人看管下輕鬆頂入。這一次進攻無疑是經過精心部署及充分演練，難怪直播鏡頭即時捕捉了阿仙奴的死球教練Nicolas Jover。

中路難以攻入，熱刺只能以傳中來製造埋門，但效果不大。（Getty Images）

阿仙奴入球後，進一步放棄控球，並將兵員囤積於中路，控球率最後跌到只得36%。熱刺空有控球權，卻無法撕破阿仙奴的防守，只能靠兩邊傳中，試圖創造攻門機會，但全場31次傳中都未竟全功。新加盟的蘇蘭基走動積極，但跟隊友的配合一般，全場只得一次中目標的射門，加盟後仍未取得入球。

蘇蘭基是熱刺今季重點收購，但暫未融入球隊的進攻體系。（Getty Images）

下一周阿仙奴將作客爭標最大障礙曼城，賴斯雖可復出，但奧迪加特繼續倦勤下，阿迪達或許會像今場一樣，放棄控球，以雙防中於中場「絞殺」迪布尼，截斷夏蘭特的輸送，再派雙中堅「招呼」該挪威射手。當然，夏蘭特不是蘇蘭基，他聯賽開季4場已入9球，腳風大順，阿迪達會否又有對策？令人期待。

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