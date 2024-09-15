英超︱阿仙奴中場殘陣作客　中堅加比爾「救世」一球挫熱刺

英超周日上演熱刺對阿仙奴的北倫敦打吡大戰，實力秤先的阿仙奴在迪格蘭賴斯和奧迪加特兩員中場大將缺陣下，大大拉近雙方差距。

可惜熱刺未能把握這個難得機會，下半場被阿仙奴一次角球攻擊攻陷防線，0：1主場敗陣。



北倫敦打吡戰再次不乏火爆場面。（Getty Images）

阿仙奴失兩大將被迫變陣

阿仙奴今場大戰失去中場最關鍵兩大球星——防守中場迪格蘭賴斯今仗停賽，進攻大腦奧迪加特則在日前為挪威國家隊上陣時扭傷足踝，仍在養傷，領隊阿迪達被迫變陣，陣式依舊是4-3-3，前線由杜沙特、夏維斯、沙卡攻堅，馬天尼利拉後一格踢左中場，夥拍出任正選的佐真奴和湯馬士柏迪，從車路士新加盟的借將史達寧先列後備。

阿仙奴實力削弱下，上半場甫開賽熱刺已相當活躍，在對手禁區門前連番施射，阿仙奴門將拉耶反應快逐一撲出；阿仙奴站穩陣腳後也有近磅攻勢，夏維斯的頭槌、馬天尼利地波射門，均過不到同樣有好表現的熱刺門將域卡里奧。

阿仙奴門將拉耶反應快逐一撲出熱刺門前施射。（Getty Images）

下半場阿仙奴角球開紀錄

有主場之利的熱刺，控球率超過6成，傳球次數和成功率均佔優，可是創造出的重要機會跟阿仙奴相若，只算是場五五波。半場雙方踢成0：0，入球欠奉，卻不乏火爆場面，雙方球員完半場前一度起衝突，多人互相推撞，熱刺半場已有5球員拿黃牌，阿仙奴到下半場初段也追至3面。

佐真奴、柏迪同時上陣，阿仙奴這個中場「鐵桶陣」破壞力強，創造力卻嫌不足，加上熱刺防守相當有紀律，遲遲未能打開大門。苦無破敵之計，63分鐘阿仙奴終憑一次角球開紀錄——沙卡將皮球送到門前，熱刺門將域卡里奧被擋之下無法出迎，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯6碼附近頂入，兵工廠領先1：0。

史達寧首度為阿仙奴上陣

熱刺落後下，主帥普斯迪高古隨即變陣，收起賓坦古和班蘭莊臣，以沙亞和奧杜拔入替。換人後形勢有改善，惟未有入球，至80分鐘再變，換走占士麥迪臣，以迪姆華拿入替。

阿仙奴亦同時變陣，80分鐘以外借新加盟的史達寧以及另一鋒將加比爾捷西斯，取代杜沙特和馬天尼利。比賽末後沙卡似乎有傷，86分鐘阿迪達以17歲小將拿尼利（Ethan Nwaneri）入替沙卡。

熱刺主場不敵阿仙奴，球迷十分失望。（Getty Images）

熱刺開季慘淡 加比爾及時拯救阿仙奴

比賽尾段雙方再沒有具威脅的攻門，阿仙奴就憑加比爾的入球1：0擊敗熱刺，開季4戰3勝1和，以10分暫列次席，落後4戰全勝的曼城兩分。反觀今仗表現不差的熱刺，已吃下第二場敗仗，目前僅以4分排在第13位。

北倫敦過往不少都是大開大合的對攻戰，今場雙方門將和防線都有好表現，入球黃金機會不多。較為可惜的是，身為主隊的熱刺未能好好把握機會，創造出來的致命威脅也不夠多，結果一次角球睇漏加比爾便出事。

阿仙奴在奧迪加特和賴斯雙雙缺陣下，攻力明顯減弱，防守也不時有漏洞，幸好今場中堅加比爾馬加希斯發揮後防定海神針作用，防守出腳快狠準，又屢次為隊友補位，更把握一次角球機會取得入球，攻守兼備的演出領軍在艱苦狀況下全取3分贏波，這一來一回，就是爭標球隊和前列份子之間的分別。