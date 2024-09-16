英超︱熱刺負阿仙奴兩連敗　孫興慜：真是很沮喪　阿迪達極風騷

英超周日北倫敦打吡熱刺主場0：1不敵阿仙奴，整場比賽熱刺發揮其實不差，從射門、控球率、傳球次數和成功率各項數據都佔優，偏偏就是未能打破阿仙奴防線缺口，有「阿仙奴殺手」稱號的熱刺隊長孫興慜，賽後直言感到很沮喪。



熱刺隊長孫興慜，賽後直言感到很沮喪。（Getty Images）

孫興慜：真是很沮喪

熱刺主場出戰，加上阿仙奴失去奧迪加特和賴斯兩員中場大將，令雙方實力拉近，熱刺全場表現不俗，賽後隊長孫興慜便稱，「我們主導比賽，踢出水平，卻又一次在死球情況下失球。上季我們也是這樣，真是很沮喪。我肯定球迷也很失望，我們必須進步，100%這是個艱苦時刻，我們必須團結一致。」

孫興慜曾在阿仙奴身上攻入8球，為現役成員中最多，因此取代離隊拍檔卡尼成為「阿仙奴殺手」，可是他今仗無甚表現，甚至到完場前才取得個人唯一一次射門，「我們能深入對手腹地，但球員必須肩負責任取得入球，這是足球最艱難的部分——作出正確決定和好好把握機會。」他同時表示，「我們將會強勢反彈，（聯賽）尚有很長的路要行。」

熱刺領隊普斯迪高古與阿仙奴主帥阿迪達賽後擁抱。（路透社）

阿迪達：今場要踢一場不一樣的比賽

熱刺領隊普斯迪高古同樣認為，他們大部分時間控制比賽，「我們未能把握機會，未能佔去先機，一次失去集中力，便要付出代價。」

相反阿仙奴領隊阿迪達顯得非常風騷，揚言：「我知道我們的球迷會很享受」，同時讚揚對手是支好球隊，「我們知道會很難踢，就算今天我們的用球能力不是最強，仍相信我們有能力傷害他們。」

他大讚熱刺今場防守非常出色，令他們今仗「要踢一場不一樣的比賽」，「我們只能努力去爭頂頭槌，傳送力求精準和爭贏控球權，一切關鍵在於正確時機。整個球季球隊要面對不同障礙，因此今仗我很高興。」