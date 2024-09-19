歐聯｜巴黎聖日耳門全場圍攻基羅納 主場僅靠烏龍球1：0絕殺對手
撰文：蕭通
出版：更新：
周三歐聯賽事，巴黎聖日耳門（PSG）主場出戰全場圍攻首次亮相歐聯的西班牙球隊基羅納，絕大部分時間呈「老鼠拉龜」狀態，至90分鐘才憑對手的烏龍球1：0險勝基羅納。
在上半場PSG率先展開攻勢，夏基美（Achraf Hakimi）近門半窩利射門，被對方門將加沙寧加（Paulo Gazzaniga）救出。
下半場開始後PSG保持攻勢，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele） 於62分鐘起腳，可惜中楣彈出，之後梅安尼（Randal Kolo Muani）試圖起腳，但踢不中目標。
90分鐘，PSG球員紐奴文迪斯（Nuno Mendes）以半傳半射方式射球，導致今場作出多次撲救的加沙寧加最終擺烏龍。PSG最終以1：0小勝基羅納。
PSG全場26次起腳，只得5次命中目標，更要靠對手的烏龍球才能贏波；基羅納只得3次射門，1次中框，可惜守到89分鐘，只差最後1分鐘，未能搶得初戰歐聯的第1分。
歐聯｜曼城主場鬥國際米蘭互交白卷 各得1分歐聯｜安迪歷破皇馬最年輕歐聯入球紀錄 從小立志助家人脫離貧窮歐聯｜利物浦先失一球下壓制反勝AC米蘭 新帥史諾自證非曇花一現歐聯︱領維拉重返歐戰的奇男子 艾馬利率隊輕取年青人獲譽天才歐聯｜拜仁9：2大勝薩格勒布破紀錄 卡尼超越朗尼成英格蘭第一人歐聯｜一文睇清2024/25新賽制「瑞士式聯賽」+首輪賽程+焦點賽事