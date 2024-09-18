歐聯｜安迪歷破皇馬最年輕歐聯入球紀錄　從小立志助家人脫離貧窮

歐聯新賽制首輪，皇家馬德里以3：1擊敗史特加，陣中18歲巴西新星安迪歷（Endrick），完場前遠射破網為球隊鎖定勝局，亦成為皇馬史上最年輕歐聯入球球員。

他曾在貧民窟踢波，10歲前只當足球是遊戲，但10歲時與父親的一次對話，改變了自己及家人一生。



基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）在46分鐘打開紀錄，取得加盟皇馬後首個歐聯入球，不過「麥總」光芒，今場被隊內一名小將遮蓋。

麥巴比攻入加盟皇馬後，個人首個歐聯入球。（路透社）

之後皇馬及史特加各入一球，到下半場補時第5分鐘，皇馬發動反擊，後備入替的18歲巴西小將安迪歷在中路盤球推進，並於禁區頂突然起腳，史特加門將雖然撲到，但未能阻止皮球入網。

安迪歷在完場前遠射建功，為皇馬鎖定勝局。（路透社）

最終皇馬以3：1勝出，安迪歷以18歲58天，超越名宿魯爾（Raul Gonzalez，18歲113天）成為皇馬史上最年輕歐聯入球球員。

安迪歷日前宣布，與模特兒女友Gabriely Miranda結婚，由於男方只有18歲，比女方小4年，因此成為球迷話題之一。不過在外界關注安迪歷私人生活之時，知道他如何走到今天的人卻不多。

與父親一次對話立志成為足球員

他出生於貧窮家庭，小時候常在貧民窟與其他小孩踢波。父親杜格拉斯（Douglas）曾想成為職業足球員，但未能成功。安迪歷10歲時，曾看見父親因家中貧困落淚：「盤子裏的東西足夠生活所需，但我們不總是足夠地得到想要的東西。你明白其中的差別嗎？」

為此，安迪歷在家中梳化上告訴父親：「別擔心，我會成為足球員，讓我們過上更好的生活。」他在The Players Tribune寫道，那一天起，足球對他而言便從遊戲，變成通往「美好生活的道路」，當時安迪歷只有10歲。

安迪歷從彭美拉斯出道，並在今年加盟皇馬。（Getty Images）

從小不時捱餓 母親只能睡地板

之後他在母親陪伴下離家，前往聖保羅加入彭美拉斯青年軍，家中依然拮据，母親只能在地板上睡覺，兩母子不時捱餓，「有次我問媽媽有沒有東西吃，她說：『去睡覺吧，睡眠會把它（飢餓感）從你身上奪走。』」

那些年，母親常在飢餓中等待丈夫寄來微薄的生活費，默默支持兒子的足球路；之後安迪歷父親前往彭美拉斯擔任清潔工，在那個曾夢寐以求的更衣室裏，以手執地拖及毛巾方式，支撐兒子及家庭支出，雖然月薪只有約4000港元，但已是一筆不錯收入。

安迪歷在皇馬出席亮相儀式時不禁落淚。（Getty Images）

所以今年7月，安迪歷首次亮相與皇馬球迷見面時，不禁激動落淚，因為他已兌現當初在梳化上的承諾，成為足球員改善家人生活。當然，忍不住落淚的，還有父親杜格拉斯。

三打二反擊選擇起腳射門引熱議

這名巴西小將會被皇馬相中並非沒有理由，今場他的入球，便引來擔任TNT體育嘉賓的名宿祖高爾（Joe Cole）及麥馬拿文（Steve McManaman）討論。

當時安迪歷在中路推進，麥巴比及雲尼斯奧斯在左右等待接應，史特加兩名後衛正在退後，其實皇馬處於三打二局面。因此祖高爾認為傳球才是更合理選擇：「實際上他所有事都做錯了，太早起腳，他應該傳球。」

這名前英格蘭國腳補充：「但你知道嗎？他擁有一種特質，就像迪科爾（Jermaine Defoe）一樣，他擁有射門力量，讓門將措手不及，這球射得非常精彩。」

麥馬拿文亦認同祖高爾說法：「這是對足球的嘲諷（mockery），因為真的所有事都做錯了。若你是他隊友，你會大叫讓他傳球，但最後他還是入球了。」

皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）也被問及這次反擊，他同樣預期安迪歷會傳球，但認為其出人意表的選擇，更能突顯天份：「他很有勇氣，因為那或是比賽的最後一次攻勢，最佳選擇是通過這次反擊踢成3：1確立優勢。他確信自己能夠入球，也做得很好。或許他選擇了最複雜的方法，但這個結果很好。」

安察洛堤同樣以為安迪歷會傳球，因此大讚安迪歷令人意想不到。（Getty Images）

「他能做到別人想不到的事，他擁有前鋒夢寐以求的天賦，因此非常高效率及果斷。」安察洛堤補充道。「你能從他身上看到一些此前從未見過的特別之處。」