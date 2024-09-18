歐聯︱領維拉重返歐戰的奇男子　艾馬利率隊輕取年青人獲譽天才

英超球隊阿士東維拉時隔41年重返歐洲頂級球會賽事，艾馬利在歐聯首輪領軍作客瑞士3：0大勝年青人，獲曾效力維拉及利物浦的禾諾克（Stephen Warnock）讚揚為「天才」。

這一夜，球迷向剛離世的球會傳奇加利梳爾（Gary Shaw）致敬，這位英格蘭前鋒正是維拉1981/82球季唯一一次贏得歐冠盃（歐聯前身）以及1980/81球季最後一次贏得頂級聯賽的冠軍成員，他早前在家中跌倒頭部受創，延至9月15日離世，終年63歲。賽後艾馬利將今場勝利獻給梳爾。



英超球隊阿士東維拉時隔41年重返歐洲頂級球會賽事，艾馬利領軍作客瑞士3：0大勝年青人。（路透社）

艾馬利維拉革命延續 作客年青人大勝

泰利文斯、積及藍斯及艾馬度奧拿拿的入球，助維拉作客輕鬆3：0大勝年青人，重返歐洲球會賽事即報捷，主帥艾馬利居功至偉。他在2022年10月才重返英超，執教維拉短短時間已令這支失去光芒多時的老牌球隊重現光芒，先是將球會從降班旋渦中拯救出來，成為前列份子，上季更領軍殺入前四，獲得歐聯資格。今季球隊改革未停下腳步，英超開季4戰3勝，歐聯首仗順利贏波，新球季續有好開始。

執教西維爾及維拉利爾期間先後四奪歐霸冠軍的艾馬利（帶領阿仙奴亦曾晉歐霸決賽），歐戰成績驕人，今仗已是他自2009/10球季以來領軍第89場歐洲賽勝仗，成績僅在哥迪奧拿及摩連奴之後。掛靴後轉任球評人的禾諾克，大讚艾馬利：「他絕對是個天才，當你置身歐聯，需要一個適應力強及懂得戰術的領隊，知道如何非常、非常迅速地作出改變。今場比賽他和維拉都很出色，他真是很強大。」

艾馬利率隊輕取年青人被讚揚為天才。（路透社）

艾馬利：今場勝利獻給加利梳爾

維拉今仗在年青人的人造草球場作賽，開賽後需要一點時間適應，當泰利文斯27分鐘先開紀錄後，便愈踢愈順。艾馬利去年帶領維拉晉身歐協聯四強，他賽後受訪時稱：「我們延續球會42年前的歐聯之路，今場勝利是送給加利梳爾及他家人的。」

艾馬利說，「這是場困難的賽事，去年（在歐協聯）的經驗已告訴我們。我們在90分鐘非常集中和穩定，適應場地和一直尊重對手。」下一輪他們將受重大考驗，10月3日主場迎戰剛剛創下歐聯單場最多入球的德國班霸拜仁慕尼黑，迎來1982年決賽翻版，當年維拉以1：0擊敗拜仁捧盃。

歐聯揭幕日比數

主場／比數／作客

祖雲達斯3：1PSV燕豪芬

年青人0：3阿士東維拉

AC米蘭1：3利物浦

拜仁慕尼黑 9：2薩格勒布戴拿模

皇家馬德里 3：1史特加

士砵亭2：0里爾