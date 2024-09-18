歐聯｜拜仁9:2大勝薩格勒布破紀錄 卡尼超越朗尼成英格蘭第一人

全新賽制歐聯在中秋夜上演，衛冕的皇家馬德里有新加盟的麥巴比建功下，主場以3：1輕取史特加，但今晨的焦點則落在德甲班霸拜仁慕尼黑上，因為他們於主場以9：2大破克羅地亞的薩格勒布戴拿模，打破了歐聯的入球紀錄；今仗攻入4球的哈利卡尼，也超越了朗尼成為在歐聯入球最多的英格蘭球員。



哈利卡尼今仗射入3個12碼，成為歐聯史上第一人。（路透社）

哈利卡尼在19分鐘便藉12碼為拜仁慕尼黑打開紀錄，後衛古里路及今季從水晶宮來投的奧利斯（Michael Olise）隨後入球，助主隊半場便領先3球。下半場僅5分鐘，薩格勒布連追兩球，但接着卻是拜仁的天下，卡尼再入3球，其中兩記是12碼，加上奧利斯又入一球，以及利萊辛尼與哥列斯卡建功，湊成9：2大捷。

拜仁今場以9:2大捷，打破歐聯單場入球紀錄。（路透社）

卡尼今仗不單成為歐聯史上首名在單場攻入3個12碼的球員，取得「大四喜」後，個人已於歐聯攻入33球，超越射入30球的前曼聯前鋒朗尼，成為於歐聯入球最多的英格蘭球員。卡尼直言：「去到主射第3個12碼時，其實我有點不知道怎樣處理才好，幸而還是射入了。」

今季轉投皇馬的麥巴比，在登陸「銀河鑑隊」的歐聯處子戰，亦有入球貢獻。（路透社）

除了卡尼創造新猷，拜仁攻入9球，也打破歐聯史上單場最多入球紀錄，但淨勝7球並非最大分差，皇馬及利物浦都曾大勝對手8：0。另外，9：2亦非最高入球紀錄，只與摩納哥於2003/04年球季以8：3擊敗拉科魯尼亞一仗並列次高；歐聯最多總入球紀錄是2016/17年球季，多蒙特於主場以8：4大破Legia Warsaw的賽事。

雲迪積克（黑衣）與干拿迪兩員中堅各建一功，帶領利物浦作客以3:1反勝AC米蘭。（路透社）

闊別歐聯41年的阿士東維拉，作客以3:0輕取瑞士的年青人，取得久違的勝仗。（路透社）

今季歐聯揭幕日比數

主場比數作客

祖雲達斯3：1PSV燕豪芬

年青人0：3阿士東維拉

AC米蘭1：3利物浦

拜仁慕尼黑9：2薩格勒布戴拿模

皇家馬德里3：1史特加

士砵亭2：0里爾