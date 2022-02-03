北京冬奧｜中國冰壺混雙驚險兩連勝　丈夫遙距「愛的鼓勵」奏效

即使北京冬季奧運會周五（4日）才正式開幕，冰壺已率先進行分組賽，中國混雙組合凌智／范蘇圓第二輪險勝澳洲，取得兩連勝，看來女將范蘇圓丈夫賽前的「愛的鼓勵」奏效。



北京冬奧開幕禮前夕，冰壺混雙分組賽已經開打，中國組合凌智／范蘇圓首輪鬥瑞士，雙方力戰8局後，打成6：6平手，需要進入附加的第9局分勝負，中國隊順利取得1分，絕殺瑞士旗開得勝。

中國隊今早隨即出戰第二輪，與澳洲組合交手，戰情同樣緊湊，澳洲第6局連取3分追成4：4平手，中國隊立即回應，下一局拿下兩分再度領先，范蘇圓最後一局出現失誤，幸好澳洲組合未能把握機會，只能取得1分，結果凌智／范蘇圓依然以6：5力克對手，分組賽兩連勝。

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中國組合凌智／范蘇圓分組賽拿下兩連勝。（Getty Images）

在主場出戰冬奧機會難逢，中國運動員花不少時間備戰，與家人聚少離多少不免，冰壺女將范蘇圓亦然，但她依然感受到家人的愛。

范蘇圓丈夫在比賽開打前，透過社交網站向妻子發出「愛的鼓勵」，希望愛妻以平常心應戰，堅持拚搏下去，原來二人已經有200多天沒見面，最後更承諾等待范蘇圓完成奧運後，再補辦一場盛大的婚禮，看來這個「愛的鼓勵」相當奏效。

在丈夫「愛的鼓勵」下，范蘇圓與拍檔連取兩勝。（Getty Images）

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