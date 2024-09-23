英超｜史東斯補時建功　2：2逼和10人阿仙奴　曼城保住榜首

英超周日（9月22日）第五輪賽事，由曼城與阿仙奴上演榜首戰。阿仙奴在上半場取得２：１的領先優勢，但下半場在10人應戰下，於補時最後一分鐘失守遭扳平。賽後曼城以5場13分的不敗之身保住榜首，領先次席利物浦及排第三的阿士東維拉各1分，阿仙奴則以5戰11分排第四。



2024年9月22日，英超舉行曼城對阿仙奴的賽事，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）率先取得入球。（Reuters）

上半場僅9分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在沙維奧（Sávio或Savinho）助攻下，為曼城先開紀錄，且是他在曼城取得的第100個入球。但於22分鐘，卡拉科利（Riccardo Calafiori）接應馬天尼利（Gabriel Martinelli）傳球，迅速為阿仙奴扳平。於上半場補時階段，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）頭槌建功，助阿仙奴領先２：１。

上半場結束前，杜沙特（Leandro Trossard）取得第二面黃牌，被罰離場。阿仙奴在踢少一人下，換邊後全面防守，期間曼城雖多次射門，但一直未能取得突破。原以為阿仙奴能在曼城主場取得2015年以來首勝，但在補時第8分鐘，後備上陣的史東斯（John Stones）絕殺助曼城追平，保得1分。