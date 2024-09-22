女子英超︱美迪瑪倒戈領曼城作客賽和阿仙奴　荷蘭女球王延續傳奇

女子足球界今夏最矚目一宗轉會，是英超球隊阿仙奴沒有開出新合約下，讓荷蘭女球王美迪瑪（Vivianne Miedema）自由身離隊，免費加盟爭標對手曼城。

女子英超今周開鑼，首輪重頭戲正是阿仙奴在酋長球場迎戰曼城，41818名球迷入場見證美迪瑪倒戈第一仗，她果然沒有令球迷失望，延續傳奇新一頁。



美迪瑪倒戈阿仙奴首仗，即取得入球。（路透社）

美迪瑪倒戈阿仙奴首仗延傳奇

28歲的美迪瑪是荷蘭國家隊（男、女子皆包括在內）射手之王，120次穿上大國腳橙色戰衣天入96球，同時也是女子英超聯史上神射手第一位，她172次為阿仙奴上陣，攻入125球，當中80球來自英超。

阿仙奴沒有向美迪瑪開出新約，讓她今夏免費加盟曼城，震撼女足球壇，球迷對會方此舉極度不滿。周中歐聯外圍賽次圈，美迪瑪首次為曼城上陣已取得士哥，領軍作客大勝巴黎FC 5：0，反觀失去她的阿仙奴作客瑞典球隊赫根意外0：1敗陣。美迪瑪周日穿上曼城粉藍球衣重返酋長球場，僅6分鐘便把握阿仙奴後防傳球失誤，截得皮球後在禁區頂施射，皮球僅貼柱出界。

美迪瑪向來不喜歡慶祝入球，只被動接受隊友祝福。（Getty Images）

阿仙奴開紀錄 美迪瑪半場前為曼城扳平

阿仙奴「大難不死」，12分鐘更憑中場瑪琳一次入楔撞射得手先開紀錄。主帥伊迪禾（Jonas Eidevall）今場作出數個調動，包括收起翼鋒美特（Beth Mead），上半場在主場之利下一度佔盡優勢，惟布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）屢次失機，曼城站穩陣腳後開始組織到較「入肉」攻勢，劣勢之中美迪瑪在完上半場前以一己之力扭轉乾坤，一次精彩射門省中阿仙奴守將歌甸娜，門將辛斯貝加束手就擒，為曼城追成1：1。

這是她為曼城在英超攻入的第一球，將個人在聯賽入球紀錄增至81球，也是聯賽首仗攻入的第7個入球，與女朋友美特同以7球並列榜首。美迪瑪向來不大喜歡慶祝入球，在阿仙奴身上取得入球後，幾乎木無表情，只被動地接受隊友祝福。

美特後備上陣為阿仙奴迫和曼城。（Getty Images）

曼城一度反超前 美特入球迫和對手

下半場曼城表現大為改善，反壓主隊阿仙奴，58分鐘更由中場柏克（Jessica Park）在禁區邊一記半窩利「世界波」反超前2：1。輪到曼城屢次錯失擴大比數機會，美迪瑪在74分鐘被換出，獲全場球迷掌聲致敬。

阿仙奴落後下變陣，換入英格蘭前鋒盧素（Alessia Russo）和美特後逐漸搶回不少攻勢，一次有犯規嫌疑攻勢下，美特在門前把握機會近射得手，81分鐘為阿仙奴扳平2：2。雙方和局收場，美特取得聯場首仗第8個入球，再次將這個紀錄「據為己有」。

阿仙奴女足是英格蘭歷來最成功的女足球隊，曾15次贏得頂級聯賽冠軍，也是唯一贏過歐聯的英格蘭女子球隊，瑞典籍主帥伊迪禾2021年上任至今，每年都有重大收購，卻只換來兩隻聯賽盃，英超依然由車路士壟斷。

今季車路士失去帶領她們贏盡錦標的主帥希思（Emma Hayes），理應是阿仙奴重奪冠軍的好機會，然而伊迪禾在新球季聯賽第一仗，面對上季排名較她們前一級的曼城，主場只獲得令人失望的一分。曼城在美迪瑪加盟後如虎添翼，力爭自2016年後，再次奪得女子英超冠軍，她們曾7次獲得亞軍，包括上季的2023/24球季。