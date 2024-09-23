英超︱白禮頓遭森林迫和2：2　瘋狂一戰雙方教練雙雙紅牌被逐

英超聯賽白禮頓主場對諾定咸森林雙方賽和2：2，比賽末段一度因基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）兩黃一紅引發混亂，結果雙方主帥都被球證紅牌驅逐出場。



白禮頓少帥靴施拿被逐一刻，表情錯愕。（Getty Images）

實力較強的白禮頓，主場出戰下形勢佔優，不過森林13分鐘獲得十二碼，基斯活特主射中鵠為客軍先開紀錄。白禮頓完半場前連入兩球反超前，42分鐘先由19歲中場小將軒舒活（Jack Hinshelwood）頭槌扳平，45分鐘韋碧克把握一次罰球機會直射破網，助白禮頓反超前2：1。

下半場戰至70分鐘，森林一次快速反擊攻破白禮頓的高位防守，蘇沙（Ramon Sosa）近門接應射入，森林2：2迫和白禮頓。好戲在後頭，本身已有黃牌在身的基比斯韋特，在邊線相當暴力地飛鏟踢跌祖奧柏度（João Pedro），球證鍾斯（Robert Jones）向他出示今場第二面黃牌，累積兩黃一紅逐他出場，這決定隨即在邊線雙方教練席產生混亂 。

基比斯韋特紅牌被逐一刻。（Getty Images）

基比斯韋特對球證判決反應甚大，雙方教練團隊也是如此。白禮頓主帥靴施拿（Fabian Hürzeler）及教練團隊，對基比斯韋特這記鏟球極度不滿，向球證投訴，倒在地上的柏度示意軍醫入場為他治理。

另一邊廂，紐奴為首的森林教練團也不滿球證令他們在末段以十人應戰，球證鍾斯於是同時將靴施拿和紐奴以紅牌逐離場，靴施拿表情錯愕，紐奴亦一臉驚訝。紐奴被逐5分鐘後，森林助教雷柏度施華（Rui Pedro Silva）被罰黃牌警告。

森林領隊紐奴亦被罰紅牌。（Getty Images）

英超賽會隨即在社交媒體X（前稱：Twitter）解釋鍾斯的決定：「球證因基比斯韋特向柏迪的魯莽攔截，出示第二面黃牌；靴施拿和紐奴同因在事件後於戰術指導區的不能接受行為（unacceptable technical area behaviour）被逐。」

雙方之後再無入球，以2：2打和，兩軍開季5場英超聯賽，都是2勝3和，同得9分，白禮頓得失球佔優排第七，森林守在第八位。