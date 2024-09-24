五港隊代表回浸大獲頒獎金與紀念品　張家朗笑談關鍵三劍

巴黎奧運與巴黎殘奧早前圓滿結束，香港浸會大學今日（24日）舉行分享會，邀請5名港隊代表學生及校友回校，當中包括蟬聯男子花劍個人金牌的張家朗。



馬君正﹑盧蔚豐﹑張家朗﹑陳浩源﹑何宛淇獲浸大贈送字畫。（趙子晉攝）

浸會大學今日舉行「為浸大奧運及殘奧健兒喝采」分享會，邀得學生張家朗、馬君正、盧蔚豐、陳浩源及舊生何宛淇出席，這五名浸大校友在巴黎奧運及殘奧一共拿下3金1銀，而且其中三人也是持旗手，浸大特意邀請他們及各自的教練回校分享。

五名港隊代表與同學交流前，四位學生運動員先領取獎學金，以及贈送由學生為五人度身設計的字畫，惟浸大方面未有提及獎學金金額。

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五名港隊代表在台上與同學分享他們的奧運及殘奧經驗。（趙子晉攝）

五名港隊代表在台上逐一分享各自在巴黎的見聞，兩屆奧運金牌得主張家朗今早完成訓練後趕到，穿上港隊的隊衣登場。事隔近兩個月再談及奧運，張家朗更輕鬆看決賽的關鍵三劍，他重申當時的執法裁判是專業，當刻的情緒沒有太大起伏，因為他要專注在比賽當中。家朗笑言，教練Greg應該對他有點生氣，因為數次在落後下逆轉。

Greg同樣輕鬆應對，笑指愛徒是有心玩弄他，「明明他可以輕鬆贏，但家朗有心測試我的心臟健康，張家朗笑着說：「想測試Greg的身體好不好」，引得全場哄堂大笑，同時展示兩人的師徒之情。

張家朗完成巴黎奧運後一直休假，直至近期才復操，未有參加日前的本地公開賽，而Greg表示家朗需時休息，未知會否參加11月的新賽季首站世界盃，家朗表示視乎開季後狀態再調整，再作安排。張家朗生涯獨欠世錦賽冠軍，他直言未來兩年將以衝擊世界冠軍為目標。

張家朗今早完成訓練後返回浸大。（趙子晉攝）

法籍教練Greg笑指張家朗特意讓他飽吃「驚風散」。（趙子晉攝）

在巴黎殘奧摘銀的陳浩源，被問及是否退役時，他再次確認不會再參與國際賽，而明年的全殘運則會繼續出戰。陳浩源表示近日籌備設立學院，幫助特殊教育需要（SEN）的學生，而獎學金正好為他提供營運的資金。

今年入讀浸大一年級跆拳道代表盧蔚豐，剛剛在布里斯班完成澳洲公開賽，盧蔚豐在男子68公斤級別摘下銀牌，今早落機即趕回浸大出席分享會，他坦言巴黎奧運為他的跆拳道上了寶貴一課，同時認知與世界頂級選手的差距，然後回港更努力訓練。

2015年入學的馬君正，因為專注滑浪風帆而停學9年，至今依然是二年級生，她在這段時間都想過放棄，多得浸大的同學不斷給她鼓勵，她才可以堅持下去。