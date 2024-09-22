劍擊｜何瑋桁奧運長假後首戰即封王　新賽季冀國際賽登頒獎台

戰畢巴黎奧運後接近兩個月，劍擊新賽季即將開鑼，以本地公開賽「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」打頭陣，港隊男子重劍的何瑋桁是唯一參賽的奧運代表，即使休息一個月，回歸首戰力挫隊友吳浩天奪冠，新賽季有好開始。

經歷生涯首個奧運會後，瑋桁坦言信心增強不少，有力與世界級劍手周旋，新季更希望登上世界盃的頒獎台。



今周末的本地公開賽，是何瑋桁完成巴黎奧運後的第一個比賽，這名港隊男子重劍代表奧運後休假一個月，直至9月才復操。即使接近兩個月沒有正式比賽，似乎對瑋桁影響不大，小組賽全勝後，接連輕取對手，直至四強才遇上威脅，以15：13力克隊友劉昊峯，再與吳浩天上演亞錦賽決賽翻版，結果瑋桁以15：9擊敗隊友，順利封王。

何瑋桁奧運後首戰即封王。（趙子晉攝）

何瑋桁在奧運後未有參加任何賽事，加上放長假後，他本身對今次賽事都不抱期望，「我本身以8強為目標」，因為擔心自己的體能跟不上，他擔心的事情沒有發生，即使體能稍為下滑，但很快就重回狀態。

何瑋桁今日晉級過程輕鬆，直至四強遇上隊友劉昊峯。（趙子晉攝）

經歷巴黎奧運的洗禮後，何瑋桁認為自己比以往信心更強，「我覺得自己（奧運後）能力上未必進步很多，但我與頂尖劍手交手時，不止有得打，甚至曾經領先，這方面令我增強信心不少。」

從奧運獲取的信心，何瑋桁希望轉化為實則的獎盃，新賽季向着更大的目標進發，「新賽季先以世界前16為目標，同時希望在其中一站世界盃衝上前四，團體賽都想與隊友打入前16，但首先要做好自己，再與隊友一起衝成績。」

何瑋桁繼亞錦賽決賽再度擊敗隊友吳浩天（左）。（趙子晉攝）

何瑋桁。（趙子晉攝）

何瑋桁在巴黎奧運資格賽奪冠後，他一直保持勇態，在亞錦賽首度封王，加上巴黎奧運的成績，他現時的世界排名已升上第20，距離目標的世界前16不遠，因為想在國際賽爭佳績，瑋桁暫時未決定會否參加下個本地賽，因擔心受傷而影響國際賽。

劍擊國際賽賽季在11月開鑼，男子重劍首站將赴瑞士伯恩出戰世界盃分站，瑋桁表示有機會開季前往瑞士集訓，為開季做好準備。

康文署公開賽男子重劍的得獎者。（趙子晉攝）

女子重劍方面，巴黎奧運奪金的江旻憓早前退役，佘繕妡在美國升學未有回港參賽，陳渭泠16強擊敗隊友連翊希，一路打入決賽，與小將陳喆盈爭冠軍，結果以15：11封后。