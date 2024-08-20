烏克蘭劍后賣劍救國　曾拒與俄羅斯劍手握手被DQ︱巴黎奧運餘溫

33歲烏克蘭佩劍名將卡蘭（Olga Kharlan）在巴黎奧運光芒四射，先在個人賽摘下銅牌，其後率領烏克蘭在女子團體賽摘金，這位心繫家國的美女劍后，奧運後將今屆賽事使用的佩劍拍賣，為國家購買軍備籌款。

她一年前曾因賽後拒絕與俄羅斯劍手握手，一度被取消資格，幾乎連奧運也去不到，卡蘭在巴黎把握機會，跟隊友以行動證明烏克蘭劍手的實力。



33歲烏克蘭佩劍名將卡蘭（Olga Kharlan）在巴黎奧運光芒四射。(路透社)

烏克蘭愛國劍后賣劍為軍隊籌款

卡蘭近日通過烏克蘭慈善組織Serhiy Prytula基金會，將佩劍拍賣，籌得1000萬荷林夫納（約188萬港元），款項已列明會為烏克蘭軍隊購買自動防禦系統ShaBlia之用。她的佩劍沒有外流他國，由一間以烏克蘭為基地的足球會Metalist 1925投得。

基金會聲言：「這把佩劍已帶來一場勝利，它的價值很快會在戰場上亦帶來勝利。」卡蘭是佩劍界名將，多次位列世界排名第一，也是烏克蘭歷來獲得最多獎牌的奧運選手，從2008年北京奧運開始，到今屆已是5戰奧運，共獲2金1銀3銅共6面獎牌。

烏克蘭慈善組織Serhiy Prytula基金會成功拍賣卡蘭的佩劍，卡蘭也在直播畫面中「畀心心」。（IG）

曾拒跟俄羅斯對手握手被DQ

不過卡蘭能夠出戰今屆賽事，也經過一連串風波。因為俄烏戰爭的關係，俄羅斯劍手一度被禁賽，惟2023年劍擊世界錦標賽國際劍聯（FIE）容許俄羅斯及白羅斯兩國劍手重返國際賽場，烏克蘭的卡蘭正好在女子佩劍首圈碰上俄羅斯的施美露娃。

卡蘭縱以15：7輕勝，但賽後她不願與俄國劍手握手，以拍劍來代替，施美露娃堅持握手，卡蘭抵死不從，雙方最後不歡而散，施美露娃一度坐在劍道上超過半小時，不願離場。賽後卡蘭因為沒有跟對手握手，而被指違反賽例，被判罰「黑牌」，遭取消參賽資格。

烏克蘭美女劍后拒與俄羅斯敗將握手被DQ 後者曾呆坐劍道半小時

烏克蘭劍后拒握手被DQ引軒然大波 受邀獲奧運資格 FIE終轉軚

卡蘭上年世錦賽因「握手門」而被取消資格。（資料圖片）

失而復得的奧運資格

根據FIE賽例，若劍手被罰黑牌，須停賽60日，不能參與任何賽事，對當時正爭奪巴黎奧運資格的卡蘭大受影響。

不過「握手門」爭議引起軒然大波，國際奧委會主席巴赫特意向卡蘭發信，同時為卡蘭增加一個奧運名額，烏克蘭最終獲得團體參賽資格。

卡蘭在巴黎奧運個人賽殺入四強。（路透社）

卡蘭為烏克蘭贏得巴黎奧運首面獎牌

奧運資格失而復得，一年過後，卡蘭如常代表烏克蘭出戰，她在個人賽殺入四強，不敵主場劍手鮑莎（Sara Balzer），結果銅牌戰以15：14驚險擊敗韓國劍手。

卡蘭為烏克蘭贏得國家在巴黎奧運首面獎牌，當時她便說：「我將這面獎牌獻給烏克蘭的人民，這是獻給大家的，獻給所有因為戰事被殺害而無法來奧運的運動員。」

卡蘭在個人賽摘銅。（路透社）

+ 3

女佩團體賽領烏克蘭後上奪金

卡蘭之後率領烏克蘭出戰女子佩劍團體賽，連挫意大利與日本後殺入決賽，鬥韓國爭金牌。烏克蘭第四局曾經落後14：20，卡蘭上場立即收復失地，單局打出9：5收窄差距。

卡蘭最後一局再次出場，烏克蘭本身落後3劍，這名烏克蘭劍后連贏3分追平，最終單局贏8：2，以45：42反勝韓國，卡蘭今仗拿下22分盡顯一代劍后風範，成為烏克蘭奪金功臣，烏國自2008年北京奧運後，再次在佩劍女團封后。

卡蘭領烏克蘭佩劍女團奪金。（Getty Images）

烏克蘭在北京奧運佩劍女團奪金時，卡蘭已是其中一員，相隔16年後她仍在陣中，這面獎牌是卡蘭生涯第6面奧運獎牌，是烏國史上最成功的劍手，她的劍擊生涯只差奧運個人金牌就圓滿。

卡蘭差點連奧運也去不到，如今獲得一金一銅，這位美女劍后在巴黎已擁有一個超乎想像的美好結局。