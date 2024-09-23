劍擊｜15歲龍卓盈驚喜首闖女花決賽　與壓力同行成最大課題

2010年廣州亞運，鄭曉為以15歲之齡參賽，14年後的今天，她已成為港隊女子花劍的主力。今周末的「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」，鄭曉為（阿夢）在四強遭3名「小師妹」夾擊，她的決賽對手正是年僅15歲的龍卓盈，結果鄭曉為順利封后。

就讀拔萃女書院的小妮子，比賽節與節間休息時，不時按着胃部，她的隊友在場邊笑言：「佢話胃痛，都打到咁。」龍卓盈的胃痛全因緊張，除了不想別人失望，更是一份運動員的爭勝心。



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巴黎奧運代表陳諾思因留美升學缺陣，符妤名與關渝澄分別在八強及十六強止步，今次本地公開賽的女子花劍最後四強，除了甚有資歷的鄭曉為，另外三人也是青少年組的後起之秀，三人平均年齡只得16.7歲。鄭曉為的決賽對手是年僅15歲的龍卓盈，「阿夢」2010年參加廣州亞運時，龍卓盈當時只得一歲。

15歲的龍卓盈（右）打入決賽，與鄭曉為爭標。（趙子晉攝）

就讀拔萃女書院中四的龍卓盈，32強落後12：14下逆轉晉級，其後接連擊敗麥朗晴﹑黎熙晴打入四強，與前世少銅牌黃純一爭入決賽。龍卓盈休息時不時以手按着胃部﹑臉容有點痛苦，但她卻愈戰愈勇，早段已拉開比分，旁邊觀戰的隊友笑指：「佢話胃痛都打到咁。」結果以15：4獲勝，晉身決賽。小師妹挑戰大師姐，縱然龍卓盈以8：15不敵鄭曉為，但她依然獲得生涯首個本地賽亞軍。

龍卓盈比賽時不時按着胃部。（趙子晉攝）

龍卓盈6歲開始接觸劍擊，自小征戰不同比賽，累積不少經驗外，大小比賽獲獎無數，直至近年出戰分齡賽，她沒有降低自己的要求，她同樣希望爭取佳績，這種期望變成無形壓力。

劍道上的龍卓盈不是單純為勝利而戰，肩上同時背負着自我要求﹑別人期望，年僅15歲的龍卓盈似乎未能承受這種壓力，在場上不時身體不適，胃痛﹑頭暈﹑ 噁心﹑呼吸困難等都是緊張而致的副作用，場上的情緒同樣變得波動，更不時壓垮自己，學習與如何處理壓力亦是小妮子未來的一大課題。

「我在比賽中，腦中很多念頭，我不想『衰俾人睇』﹑又不想家人﹑朋友﹑教練失望﹑又會擔心落敗，這些思緒令我出現很多情緒，同時凌駕表現，愈打愈心急，所以教練時常叫我要放鬆一點，不要過度思考，只需要專注在劍道上就可。」

在劍道上的龍卓盈除了比賽，還受不同的思緒影響。（趙子晉攝）

9年的劍擊生涯，已佔據龍卓盈2/3的人生，同時成為不可或缺的一部分，她透過劍擊才發掘到自己的運動員特質，「劍好像是我右手的一部分，我打比賽才發現原來自己的爭勝心很強烈，很喜歡勝利的感覺，同時很討厭落敗，因此在比賽時特別在意成績。」

龍卓盈過往在本地的分齡賽，最佳成績也是四強，想不到今次挑戰公開賽卻躋身決賽，這名15歲的女將笑開懷，「至今都不敢相信我可以打入決賽」，她坦言今次成績出乎意料，而公開賽壓力比分齡賽小，因分齡賽會影響代表港隊出戰青年國際賽的機會，而越級挑戰公開賽則沒有包袱，發揮更好，她希望日後比賽可以更相信自己。

龍卓盈首度在公開賽打入決賽。（趙子晉攝）

男子花劍

冠軍：崔浩然；亞軍：蔡俊彥；季軍：梁千雨、陸浚諾

女子花劍

冠軍：鄭曉為；亞軍：龍卓盈；季軍：黃純一、黃諾頤

男子佩劍

冠軍：陳樂熹；亞軍：羅浩天；季軍：何思朗、任俊霖

女子佩劍

冠軍：薛雅齊；亞軍：梁洛文；季軍：歐倩瑩、劉綺程

男子重劍

冠軍：何瑋桁；亞軍：吳浩天；季軍：方凱申、劉昊峯

女子重劍

冠軍：陳渭泠；亞軍：陳喆盈；季軍：朱嘉望、吳琬琳

