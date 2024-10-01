「日行萬步」挑戰2024｜10.1起報名　11月日均行路1萬步可獲證書

由衞生署主辦的「日行萬步」步行挑戰將會在10月接受報名，參加者需要透過醫健通最新推出的「e+生活」健康挑戰平台，參加步行挑戰並記錄活動期間的步數，在11月1日至30日期間，只要平均每天步行1萬步（即距離約7.5公里），即可獲得「e+生活」平台的電子達標證書。



為慶祝國慶75周年，香港將與大灣區內地城市以「健康灣區 攜手同行」為共同主題，同期舉行步行活動。

參加者將透過醫健通最新推出的「e+生活」健康挑戰平台參加步行挑戰並記錄活動期間的步數。於步行挑戰期內達到平均每天步行1萬步（即距離約7.5公里）的參加者將獲得「e+生活」平台的電子達標證書。

步行挑戰以「陪我行，陪你講」為口號，當中包括工作機構的步行挑戰，旨在讓更多市民認識步行對身心健康的益處，並鼓勵朋友和同事之間互相支持，每日行1萬步。

報名日期由10月1日開始，有興趣參與步行挑戰的人士可透過醫健通流動應用程式登錄「e+生活」平台報名。工作機構則可於10月15日或之前向衞生署報名參加步行挑戰。工作機構成功報名參加後，其員工可在「e+生活」平台選擇所屬機構，將相關步數計入該機構的積分帳戶。此外，參加者只需在步行挑戰期間開啓「e+生活」平台與其手機內置的健康追蹤應用程式對接，便可透過「e+生活」平台記錄活動期間的步數。

「日行萬步」步行挑戰詳情如下：

對象：18歲或以上成人

個人報名時段：10月1日至10月31日

工作機構報名時段：10月15日或之前；工作機構成功報名參加後，員工將可在10月1日至10月31日報名時選擇所屬機構

挑戰時段：11月1日至11月30日



根據衞生署2020-22年度人口健康調查報告，接近四分之一（24.8%）的18歲或以上人士參與體能活動量不足，而約七分之一（14.9%）的15歲或以上人士表示每天維持坐着或躺着的時間長達十小時或以上。

衞生署發言人表示，步行是不少人每天都會進行的簡單體能活動。步行可帶來很多健康益處，包括改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼、減低患上肥胖、高血壓和糖尿病等慢性疾病的風險，以及紓緩焦慮和抑鬱症狀。

成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至1萬步。即使達不到1萬步的目標，多步行總比坐着好。

「日行萬步」挑戰活動網頁：www.10000stepsaday.hk/?lang=tc