陳晉一上海打吡轟世界波仍徒勞　滬媒媲美施丹當年金球（有片）

「陳晉一的凌空掃射......這個進球感覺很好，一氣呵成」評述員如此說道。

中國足協盃四強上演「上海打吡」，效力上海申花的港隊代表陳晉一正選上陣，上半場末段禁區內右腳一控，左腳窩利直轟死角破網，以世界波協助球隊追平，惟申花最終仍以2：3憾負，無緣決賽。



中國足協盃｜陳晉一入波助上海申花闖4強 將回港出戰斐濟三角賽

22歲的陳晉一今夏由傑志轉投上海申花，成為今年第6名效力中超的港將。陳晉一不乏上陣機會，在中國足協盃四強對同市宿敵上海海港正選披甲。

陳晉一今仗正選上陣。（上海申花微博截圖）

上海申花上半場18分鐘落後一球，直至上半場末段，吳曦近門起腳被對方門將撲出，吳曦在底線傳中，禁區內無人看管的陳晉一接應，對方守將上前封位，這名港將右腳一控，左腳窩利抽射，皮球直飛網仔破網，上海海港門將顏駿凌鞭長莫及，申花41分鐘追成平手。上海申花下半場再失兩球，即使完場前追回一球，仍然以2：3告負，無緣決賽。

陳晉一取得加盟申花以來的第三個入球，而這記世界波未能助申花晉級，他賽後坦言是美中不足，「我感覺我們踢得不錯，但今仗是四強戰，誰能把握機會﹑失誤較少就可晉級，今仗就比較可惜。」他強調好好記住今場失利，未來繼續進步，有信心未來能夠依照一貫風格贏波。

陳晉一的世界波大獲好評。（上海申花微博截圖）

雖然上海申花落敗，陳晉一的金球依然大獲好評，內地傳媒紛以「天外飛仙」形容這球，而上海的《新民晚報》更把一仔的入球，與施丹2001/02年球季歐聯決賽的入球相題並論，直指這記金球是「齊達內（施丹的內地譯名）附體」，陳晉一的進攻才華是今仗申花的最大收穫。

除了內媒，不少微博網民同樣盛讚陳晉一，「世界盃級別的世界波」﹑「陳，買的真值，年輕有活力，值得培養」﹑「陳，齊達內，晉一」﹑「偉大的香港腳」。