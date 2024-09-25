足球｜31歲華拉尼宣布掛靴　生涯贏盡各大團隊錦標：我沒有遺憾

法國中堅華拉尼（Raphael Varane），近年頻受傷患困擾。他在周三（25日）宣布掛靴，並貼出生涯不少獲獎時刻：「美好事物總會迎來終結；我沒有遺憾。」



「他們說美好事物總會迎來終結。」31歲的華拉尼，周三在社交網站宣布掛靴。「我在職業生涯中接受過一次又一次挑戰，幾乎所有都被視為是不可能。它們為我帶來很多情緒、特別時刻及終生難忘的回憶。回想起這些時刻，我懷着無比的自豪和成就感，宣布從這項我們都熱愛的運動退役。」

華拉尼今季轉投意甲的科木後僅上陣一場，並在周三宣布退役。（Getty Images）

華拉尼在國家隊及皇家馬德里，已贏盡各大團隊錦標，包括2018年世界盃、4次歐聯冠軍及3次西甲冠軍等。他在2021年從皇馬加盟曼聯後，不時受傷缺陣，狀態有所下滑，至今季夏天離隊，轉投意甲球隊科木，但開季至今僅在盃賽上陣1場。

華拉尼是皇馬3連歐聯的絕對主力。（Getty Images）

「我以最高標準來要求自己，希望以最佳狀態走到球場上，而不是在比賽中堅持。傾聽內心和直覺需要很大勇氣，渴望和需要是兩種不同事物。我經歷上千次起起落落，今次是時候停下來，在溫布萊的最後一戰捧盃後掛起球靴。」

華拉尼表示，他為效力過的所有球隊、隊友及球迷而戰，從出道的朗斯、皇馬到曼聯，還有國家隊等，「我付出所有，去捍衛胸口的每一枚徽章，我也深愛這趟旅途上的每一分鐘」。他在社交網站貼出20張照片，包括在母會朗斯比賽、代表法國、皇馬及曼聯的捧盃時刻。

年僅31歲便退役，華拉尼表示沒有遺憾：「我不會改變（主意）。我已贏得比夢想中更多的東西，除榮譽和獎盃之外，我更自豪的，是無論如何都堅持真誠，並嘗試讓去過的每個地方都變得更好。我希望你們所有人都能為我而感到驕傲。」

這名前法國國腳表示會以非球員身份，在科木展開新生活，「期望盡快向大家分享更多」，並感謝一直以來的球迷、隊友、教練和工作人員：「你們讓這趟旅程，比我最瘋狂的想像中更特別。」