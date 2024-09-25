傑志港超聯兩連勝轟14球　明加索夫談低潮：有經驗球員應貢獻更多

傑志經歷港超首兩輪不勝，近兩場均擊敗對手，更合共攻入14球。外援明加索夫指身為陣中較有經驗的球員，自己應做得更多。



班霸傑志上輪雖大勝標準流浪8蛋，但球隊早前鬥南區、北區皆和，5位新外援今仗擔正，在慈英受傷下中堅卻由顏卓彬客串，而非派司職該位置的U22小將甘智健。

相反九龍城縱是升班馬，卻擁有多位在港超打滾多年的中流砥柱，包括正選的李瀚灝、林學曦、曾錦濤及許嘉樂，球隊周日與東方打成平手後3戰得4分，賽前僅落後傑志一位排第五。

韋頓打破僵局。（袁志浩攝）

「藍鳥」上半場頻以兩翼祖連奴與明加索夫進襲，10分鐘明加索夫左路妙傳，祖連奴接應左腳勁射被李瀚灝救走。19分鐘，馬查度左路落底笠傳至尾柱，韋頓回傳中路，利亞倫離門3碼卻射中柱。傑志完半場前終打破僵局，林樂勤左腳內彎罰球，韋頓頭槌改變方向入網成1：0。

迪美路夫後備連中三元。（袁志浩攝）

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後備入替的迪美路夫51分鐘先助攻馬查度破門，這位烏茲別克前鋒再左右開弓，加上扭過李瀚灝射入空門，個人大演帽子戲法，期間卡朗於65分鐘為九龍城破蛋，傑志拋開至5：1。臨完場前明加索夫單刀橫傳，造就小將陳傲軒建功，傑志終贏6：1，賽後多踢一場，暫時升上榜首。

明加索夫今仗並無進帳。（袁志浩攝）

經歷季初小低潮後，傑志總算重回勝軌，近兩場贏波之餘更共轟入14球。加盟第四季、現在「藍鳥」陣中外援間算效力較長時間的明加索夫坦言，球隊在首兩輪比賽後有好好反省。

「我們知道自己做錯了點什麼，如很容易交失波，也明白是欠了點運氣。我們一直相信自己，因為球隊今年（人腳）改變了很多，建立球隊、士氣需要時間，新人亦要明白傑志是香港最佳之一，這兩場勝仗很重要，讓大家感受勝利，感受我們有能力做得到。」

明加索夫造就小將陳傲軒建功。（袁志浩攝）

傑志今季以「年輕化」為目標組軍，隊內仍有壓場感或具港超、職業聯賽經驗的球員不算多，況且如費蘭度今場只後備登場；艾里奧更不入名單，明加索夫有感自己應貢獻更多，「有經驗的球員在某些時間，一定要站出來控制比賽，嘗試攻入更多球，這也許就是我們首兩場失利的原因吧。」他今天無私助攻隊友，自己卻無進帳，或者正是驗證了這番話，「最重要是球隊贏波。」

九龍城主帥陳銘剛。（袁志浩攝）

至於九龍城主帥陳銘剛就認為今仗是「優勝劣敗」，他坦言球隊4日內先後對東方、傑志，球員難免疲累，但賽程放在眼前只能面對，沒有任何藉口，「升班馬是否便代表我們好多犯錯空間？並非你是年青球員就『大晒』。」

他希望球員可以繼續進步，「我要求高，但這也是我存在的原因。永遠不能滿足現狀，我知他們可以更好，球隊不是開心便算，要達到下一個層次。」