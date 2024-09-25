歐霸｜曼聯迎新賽制歐霸首輪　坦赫格劍指冠軍認球隊有一點要改善

今季歐洲賽事改制，歐霸、歐協聯都與歐聯一樣，摒棄分組賽形式，轉而採用大型聯賽。

曼聯將在周三（25日）深夜的歐霸賽事，面對荷甲球隊川迪，曼聯領隊坦赫格（Erik Ten Hag）將面對自己母會，他表示更希望與其他球會交手，同時認為鋒線要加強把握力。



曼聯周日（22日）聯賽悶和水晶宮，該場佔據優勢，全場15次攻門但未能轉化成入球，僅得1分下，目前在英超僅排第11位。

此戰是改制後首輪歐霸，每支球隊須參戰8輪「瑞士制聯賽」。曼聯上季歐洲賽及聯賽戰線均表現不佳，從而失去歐聯席位，僅從足總盃冠軍獲歐霸資格。

上周日表現未如外界期望，曼聯將在深夜征戰歐霸。（Getty Images）

被問到奪冠能夠獲得來季歐聯門票，會否增加今次賽事重要性時，坦赫格回答這是其中一個方法：「當然，這或許亦是最難一種，因為在32支球隊中，你要成為最出色一隊，同時亦可能被淘汰。不過這（奪冠）是我們的目標，我們希望贏下所有賽事，這是其中之一。」

坦帥對新賽制抱開放態度，但認為如今賽程過於密集：「球員（體能）都超出負荷，這對足球不利。或許在商業角度來看是好事，也該要有限度，這無法避免，但要找到適當的平衡點。」

賽程密集成為近期球壇主要話題，坦赫格認為這不利於足球發展。（Getty Images）

「紅魔鬼」今季續受傷兵問題困擾，坦赫格指左閘勞基梳爾（Luke Shaw）或會在國際賽前回歸，但今仗沒有球員傷癒回歸，球隊陣容與對水晶宮時一樣。

曼聯早前聯賽盃以7：0大勝班士利，但上場對水晶宮卻未能破門，這名主帥言語間透露不滿：「我們在英超開鑼戰（1：0擊敗富咸）創造出很多機會，上周對班士利亦攻入7球，所以我們能入很多波。只是我們要在這方面做得更好，禁區內要更具殺傷力。」

上周日面對水晶宮，曼聯優勢下未能破門。（Getty Images）

坦赫格：不想傷害母會

今場歐霸對手川迪，是坦赫格球員時期母會，他19歲時從川迪出道，之後轉戰過其他球會，生涯共效力過川迪3次。

「川迪對我意義重大，我出身該處青訓，是他們首支青年軍那個時代的一份子，那時候是川迪時隔多年後再度發展青訓。」坦赫格在賽前記者會上表示。「川迪是所有球隊之中，我最關注一隊，我以球迷身份看他們的比賽，而不是分析角度。」

他續稱更想面對其他球隊：「要傷害你深愛的事物，感覺不太好。」曼聯此前從未曾在正式比賽中與川迪交手，這場比賽將於深夜3時開始。